El programa ‘América hoy’ reveló las cuantiosas sumas de dinero que cobran Ana Paula Consorte, Pamela López y Xiomy Kanashiro por evento. Sin embargo, Janet Barboza se quedó más sorprendida por el monto que estaría cobrando la novia de Paolo Guerrero, ya que la brasileña hasta el momento no ha mostrado que también se desenvuelve como animadora, al igual que otros personajes de la farándula.

Desde que Ana Paula Consorte inició su relación con Paolo Guerrero, ha estado en el ojo público por las diversas polémicas que ha protagonizado, como sus constantes peleas con el futbolista y su breve incursión como youtuber. No obstante, al parecer, la joven también estaría intentando ser animadora de eventos, cobrando una exorbitante suma.

Janet Barboza cuestiona a Ana Paula Consorte

Este miércoles 12 de febrero, el programa ‘América hoy’ reveló la cuantiosa suma que estaría cobrando Ana Paula Consorte por animar un evento por hora, según lo que detalló su mánager al magazine matutino.

“Para la animación, el precio es negociable, pero el punto es que, aparte del precio, te voy a pedir unas cosas más, que es tipo lo que ella necesitaría en el backstage. 8 mil soles te puedo dar como base ahora”, fue lo que aseguró Jhandir Rivera, mánager de la influencer.

Luego del reportaje emitido, donde también mencionaron cuánto es lo que cobra Xiomy Kanashiro y Pamela López para animar eventos, Janet Barboza quedó más impresionada con la exorbitante suma que está cobrando Ana Paula Consorte, ya que se pensaba que la novia de Paolo Guerrero solo tenía su emprendimiento de maquillaje.

“Es un buen negocio, es un buen business enamorarse de un futbolista porque estas chicas nadie las conocía y ahora están facturando de lo lindo. Es más, Ana Paula cobra 8 mil soles ¿por hacer qué?, es la pregunta”, se cuestionó la ‘Rulitos’.

¿Xiomy Kanashiro y Pamela López cuánto cobran por evento?

Por otro lado, según el reportaje de ‘América hoy’, la orquesta de Xiomy Kanashiro cobra S/1.500 por un show de una hora y media. La expareja de Jefferson Farfán es la encargada de la animación, el baile y los coros.

“Hora y media es S/1.500. Son cuatro chicas, ex Alma Bella, entre ellas está Xiomy. (¿Xiomy no canta, no?) No, ella anima, baila y hace coros”, mencionó la representante. De acuerdo con lo que han revelado, la que se lleva la mayor cantidad es Pamela López, ya que estaría cobrando S/20.000 por animar eventos.