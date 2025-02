Han pasado solo tres días desde que Milett Figueroa se unió como la cuarta conductora del programa ‘América hoy’, pero el rating, al parecer, se ha mantenido muy bajo, a pesar de la incorporación de la modelo al magazine matutino. Por ello, Magaly Medina ha criticado que hayan decidido ponerla como conductora, mencionando que es “la peor inversión”.

No es la primera vez que Magaly Medina critica a Milett Figueroa, ya que en los días anteriores señaló que la modelo no tenía nada de talento en la conducción, lo que se reflejaba en su desenvolvimiento durante el magazine matutino.

Magaly Medina en contra de Milett Figueroa

Este miércoles 12 de febrero, Magaly Medina, en su programa, no dudó en revelar la cifra que están haciendo en ‘América hoy’, señalando que el rating sigue siendo bajo a pesar de la incorporación de Milett Figueroa al magazine.

“Siguen con sus 4 puntos, siguen ahí. Milett está pintada en la pared. La peor inversión que ha hecho Gisela Valcárcel con su productora, traer a Milett, no le sirve de nada”, detalló la ‘Urraca’ inicialmente.

En esa misma línea, Magaly Medina volvió a minimizar el talento de Milett Figueroa para la conducción, destacando que no tiene facilidad ni para hablar.

“¿Y saben lo que hacen ahora? Como la mujercita no tiene cancha para desenvolverse como conductora, no tiene facilidad de palabra, no tiene recursos ni siquiera como actriz, ni recursos como conductora, ni algún recurso que debería tener para responder a las personas cuando la atacan, porque la atacan”, agregó al respecto.

Magaly Medina en contra de las conductoras de ‘América hoy’

Por otro lado, la periodista Magaly Medina mencionó que las otras presentadoras del magazine estarían buscando que Milett Figueroa quede en ridículo.

“Le mandan indirectas, se burlan de ella, se ríen de ella. Yo creo que para eso la han traído, para hacer el ridículo dentro del programa. Porque seguramente las otras dos ya se cansaron de ser el ridículo de ese programa, ¿no? De ser patéticas. Entonces trajeron a una más patética que ellas. Porque así son de abusivas, esas son abusivas, son las que actúan en conjunto, en manchita te atacan”, explicó la conductora tajantemente.

Milett Figueroa fue presentada como la nueva integrante de 'América Hoy'.

Antes de concluir, Magaly Medina no dudó en mandar un contundente dardo a las conductoras de ‘América hoy’, dejando entrever que serían hipócritas.

“Las hipocritonas y las mosquitas muertas, las que fingen ser toda generosidad, toda dulzura, las que fingen ser equilibradas. Pero que, sin embargo, en cuanto pueden, son envidiosas, esas te serruchan el piso, esas te atacan por la espalda y, si te ven ahí al costado, que tú puedes robarles un poco de cámara, hacen cualquier cosa por desaparecerte”, finalizó en su programa.