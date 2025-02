Milett Figueroa retorna al Perú y le pide a reportero de ‘Amor y Fuego’ que cargue su maleta

Milett Figueroa regresó al Perú en medio de rumores sobre su posible ingreso como la cuarta conductora de ‘América Hoy’. La noticia generó gran expectativa, y muchos se preguntaban cuándo y a qué hora aterrizaría la novia de Marcelo Tinelli en el aeropuerto Jorge Chávez. Un reportero de ‘Amor y Fuego’ logró adelantarse y descubrió a la modelo en compañía de su madre, doña Martha.

La inesperada presencia de este periodista tomó por sorpresa a Milett, quien había mantenido en secreto los detalles de su llegada. En ese momento, el comunicador aprovechó para abordarla y preguntarle sobre su relación con el reconocido presentador argentino, así como su participación en el reality ‘Los Tinelli’. Sin embargo, la reacción de la peruana ante las preguntas no pasó desapercibida.

Milett se niega a responder las preguntas de reportero de ‘Amor y Fuego’

Milett Figueroa llegó al Perú, pero evitó responder las preguntas del reportero de ‘Amor y Fuego’. Cuando él la interceptó a la salida del aeropuerto, la modelo e influencer se mostró evasiva y dejó claro que no daría declaraciones. “Perdón que no me pueda quedar conversando, pero tengo que irme volando a descansar. Después conversamos”, dijo con prisa mientras continuaba su camino.

Lo que más llamó la atención fue su respuesta cuando le preguntaron cuánto tiempo permanecería en el país. Con una actitud reservada, Milett insinuó que no tiene permiso para hablar al respecto. “Veremos… No les quiero decir nada, no puedo, no me autorizan. Lo que estoy feliz es de llegar”, expresó con un tono enigmático, vestida con una capucha y lentes oscuros mientras transportaba su equipaje.

Milett Figueroa le pide a reportero que cargue su maleta

En medio de la insistencia del periodista, la modelo optó por cambiar el rumbo de la conversación y, con una sonrisa pícara, le lanzó un pedido inesperado: “Tú que eres tan caballero, ¿me puedes ayudar a sacar la maleta? Gracias”, dijo Milett con total naturalidad.

Sorprendido, pero dispuesto, el comunicador accedió de inmediato y cargó el equipaje de la influencer, quien le agradeció entre risas. El momento no pasó desapercibido, y el reportero no dudó en bromear: “Eso ni Marcelo Tinelli lo hace”, mientras Milett le respondía con un coqueto “Qué amoroso”. La escena se tornó aún más divertida cuando el periodista le extendió el micrófono, como si la convirtiera en su colega por unos segundos y dejó que la modelo diga lo que desee. Entre carcajadas, la modelo prometió a Rodrigo González y Gigi Mitre que pronto los visitaría en ‘Amor y Fuego’.