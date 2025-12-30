Adolfo Chuiman explicó sus razones por el cual no regresará a 'Al fondo hay sitio'. | Foto: composición LR/Radio Oxígeno/Al fondo hay sitio

Adolfo Chuiman explicó sus razones por el cual no regresará a 'Al fondo hay sitio'. | Foto: composición LR/Radio Oxígeno/Al fondo hay sitio

El actor peruano Adolfo Chuiman ofreció recientemente una entrevista a Mario Noticias Perú, en la que habló sobre su situación profesional y personal. Durante la conversación, el popular 'Peter' explicó por qué descartó volver a la emblemática serie 'Al fondo hay sitio', en la que participó por más de diez temporadas.

¿Por qué Adolfo Chuiman no regresará a 'Al fondo hay sitio'?

Adolfo Chuiman compartió detalles sobre el ritmo de trabajo, la larga distancia de ir constantemente al set de grabaciones y la exigencia emocional que implicó interpretar a uno de los personajes más carismáticos de la entrañable serie peruana. Con el paso de los años, ese esfuerzo terminó afectando su bienestar. Además, debido a su edad, el desgaste físico fue otra de las razones por las que decidió dar un paso al costado para priorizar su salud.

TE RECOMENDAMOS CHAMANISMO ANDINO Y AÑO NUEVO ANCESTRAL: RITUALES Y COSMOVISIÓN JUNTO A LOURDES GÓMEZ | ASTROMOOD

''Debido al intenso trabajo que ha sido mi carrera, me dio como una especie de dos ataques de nervios que tuvieron que curarme. Yo vivía los personajes. Me afectó bastante el trajín. Bueno, ya me siento mucho mejor. Estoy ya para salir y todo''. afirmó.

En paralelo, explicó que su decisión de renunciar a 'Al fondo hay sitio' no fue tomada a la ligera, ya que estuvo motivada por la acumulación de diversos factores personales y profesionales que influyeron en su determinación de cerrar esa etapa. También destacó haber sido el primero en dar un paso al costado, pues con el tiempo, varios actores del elenco original optaron por seguir el mismo camino y no continuar en la novela.

''El primero fui yo. Yo renuncié. No, no es que me sacaron. Yo renuncié porque ya no soportaba algunas cosas, ¿me entiendes?, dijo. Mientras el público sigue recordando el paso de Chuiman por la serie, el propio actor se mostró agradecido por el afecto del público, aunque mantiene su postura de no volver a la novela.

La propuestas que recibido para volver a la actuación

Por otro lado, el actor reconoció que ha recibido varias ofertas laborales para regresar a la actuación, aunque evitó brindar detalles concretos sobre los proyectos que le han propuesto. “Propuestas sí, claro. Propuestas hay”, declaró.

Asimismo, Adolfo Chuiman aseguró que este tiempo de descanso le ha permitido recargar energías y que ahora se siente preparado para asumir nuevos desafíos laborales: ''Lo pide toda la gente. La gente me pregunta: '¿Peter, cuándo vuelves?, confesó.