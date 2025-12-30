Samahara Lobatón se pronunció por primera vez luego de que Youna, expareja y padre de su primera hija, revelara que fue diagnosticado con cáncer. La revelación del diagnóstico generó diversas reacciones en redes sociales, donde cientos de seguidores y figuras del espectáculo expresaron mensajes de solidaridad hacia el barbero, quien actualmente radica en Estados Unidos.

La hija de Melissa Klug decidió referirse al tema tras abrir una caja de preguntas en Instagram, donde una usuaria le consultó si estaba brindándole apoyo al padre de su hija mayor. De manera enfática, la influencer indicó que se trata de un asunto que debe ser manejado exclusivamente por Youna. No obstante, aseguró que su expareja cuenta con su apoyo en este delicado momento.

Pronunciamiento de Samahara Lobatón

Samahara Lobatón se pronuncia sobre salud de Youna

A través de su cuenta personal de Instagram, Samahara Lobatón declaró: “Lo voy a dejar en claro una sola vez. Este es un tema que solo él puede y debe comentar. Él sabe que tiene todo mi apoyo y que lo más importante es que esté bien por él y para él”.

Asimismo, la hija de Melissa Klug destacó que, pese a las diferencias que protagonizaron en el pasado, que son de público conocimiento, actualmente mantiene una relación cordial con Youna. “Más allá de todos los problemas que hayamos tenido, mi familia y yo siempre estaremos con él, es el papá de Xianna. Desde el día uno sabe que estoy para lo que él necesite”, afirmó, agregando: “Tienes todo mi apoyo”.

Youna confiesa que fue diagnosticado con cáncer

Youna, expareja de Samahara Lobatón y padre de su primera hija, reveló que fue diagnosticado con leucemia. A través de su cuenta de Instagram, detalló que se enteró del resultado el 21 de noviembre de 2025. Asimismo, el barbero contó que sufrió un episodio de salud que lo llevó a acudir a una clínica, donde el médico le informó de manera directa sobre su diagnóstico.

"Creo que fue la noticia más dura de mi vida. Lo único que se me pasaba por la mente era mi hija, ya que mi diagnóstico era incierto, solo sabía que tenía cáncer, pero no qué tipo era, cuánto tiempo me quedaba y qué tan acelerado estaba (…) La vida puede girar 360 en cualquier momento, aprovecha todo el tiempo para sonreír y ser feliz, no dejes que los malos momentos te hundan y mucho menos te des por vencido. Esta batalla es por mi hija, que me necesita fuerte y sonriendo", relató.