Espectáculos

Austin Palao, Diego Rodriguez y Oliver Sonne son elegidos entre los 100 rostros más bellos del mundo 2025

Los únicos peruanos en el ranking de TC Candler.  Austin Palao, Diego Rodriguez Doig y Oliver Sonne lograron lugares destacados en la lista de los 100 rostros más bellos de 2025. ¿Quién ganó el primer puesto?

TC Candler reveló su lista de 100 rostros más bellos el 28 de diciembre de 2025.
TC Candler reveló su lista de 100 rostros más bellos el 28 de diciembre de 2025. | Foto: composición LR/Omar Neyra/Instagram

La lista de los 100 rostros más bellos del mundo, elaborada cada año por TC Candler, ya reveló sus resultados completos y ahora vuelve a incluir a representantes peruanos en su edición 2025. En esta ocasión, tres figuras nacionales lograron destacar en la categoría masculina y consolidar la presencia del país en un ranking que reúne a celebridades, modelos, deportistas y otros representantes de distintas partes del planeta.

Austin Palao, Diego Rodriguez Doig y Oliver Sonne fueron confirmados como parte del selecto grupo que integra el listado final, un reconocimiento que no solo resalta su atractivo físico, sino también la influencia que han alcanzado en sus respectivas áreas. Los famosos peruanos figuran en el ranking con otras estrellas como V de BTS, Xiao Zhan, Jacob Elordi y Henry Cavill.

CHAMANISMO ANDINO Y AÑO NUEVO ANCESTRAL: RITUALES Y COSMOVISIÓN JUNTO A LOURDES GÓMEZ | ASTROMOOD

Austin, Oliver Sonne y Diego Rodriguez Doig en los 100 rostros más bellos del 2025

La nominación de los tres peruanos se anunció meses atrás, cuando TC Candler reveló las candidaturas oficiales. Tras un proceso de votación global y la evaluación del comité organizador, Austin Palao, Diego Rodriguez Doig y Oliver Sonne lograron ingresar al top 100 definitivo, consolidándose como referentes de la belleza masculina en todo el mundo.

Rodriguez Doig, modelo con trayectoria internacional, alcanzó el puesto 57 en lo que representa su cuarta participación en el ranking. Sonne, futbolista peruano-danés, debutó en la lista y sorprendió al ubicarse en el puesto 45. Finalmente, Austin, reconocido por su carrera en el modelaje y su paso por programas como 'Esto es guerra', escaló hasta el puesto 15 en su cuarta aparición, destacándose además por pertenecer al salón de la fama de TC Candler.

Austin Palao es el peruano con el puesto más alto en los 100 rostros más bellos 2025 de TC Candler. Foto: captura YouTube

Austin Palao es el peruano con el puesto más alto en los 100 rostros más bellos 2025 de TC Candler. Foto: captura YouTube

¿Qué pasó con las peruanas en el ranking de TC Candler?

En la categoría femenina también hubo presencia peruana, aunque ninguna representante logró ingresar al top 100 definitivo. Entre las nominadas figuraron Shirley Arica, Adriana Campos-Salazar, Mayra Goñi, Karime Scander, Luciana Fuster e Isabela Merced, quienes despertaron entusiasmo entre sus seguidores al figurar en la lista preliminar de TC Candler.

En cuanto a los resultados globales del 2025, la mujer considerada con el rostro más hermoso del mundo en 2025 fue Rosé, integrante del reconocido grupo de k-pop BLACKPINK. El segundo lugar lo ocupó la actriz estadounidense Sydney Sweeney, mientras que el top 5 se completó con Pharita de BABYMONSTER en el tercer puesto, Andrea Brillantes en el cuarto y Whitney Peak en el quinto.

Rosé de BLACKPINK, la mujer con el rostro más hermoso de TC Candler. Foto: captura YouTube

Rosé de BLACKPINK, la mujer con el rostro más hermoso de TC Candler. Foto: captura YouTube

Top 100 rostros más bellos 2025 de TC Candler

El ranking de los 100 rostros más bellos del mundo 2025 reúne a personalidades de distintas industrias, desde la música y el cine hasta el deporte y la moda. A continuación, te compartimos el video completo de TC Candler para la versión masculina del ranking, junto con el top 20 oficial.

  • 20- Glenn Yong
  • 19- Nicholas Galitzine
  • 18- Hyunjin
  • 17- Aaron Mercury
  • 16- Andrew Kong
  • 15- Austin Palao
  • 14- Jungkook
  • 13- Ariyan Akaltun
  • 12- Keung To
  • 11- Glen Powell
  • 10- Niki
  • 9- Lucien Laviscount
  • 8- Chris Hemsworth
  • 7- Taehyung
  • 6- Halil Ibrahim Ceyhan
  • 5- Yu Menglong
  • 4- Henry Cavill
  • 3- Ayden Sng
  • 2- Jacob Elordi
  • 1- Zhang Zhegan
