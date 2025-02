Este martes 11 de febrero, Milett Figueroa se pronunció tras las duras críticas que ha recibido luego de su debut, ya que ha sido cuestionada por su capacidad como presentadora. Una de las personas que criticó a la modelo fue Magaly Medina, quien ha resaltado que Milett no tiene nada de experiencia en la conducción.

Hace un par de días, Milett Figueroa debutó como conductora en el programa matutino peruano ‘América hoy’. Durante su presentación, recibió un ramo de rosas de parte de su pareja, el conductor Marcelo Tinelli, lo que sorprendió a la audiencia y a la propia Milett.

Milett Figueroa ignora las críticas

En una de las recientes ediciones de ‘América hoy’, Milett Figueroa salió al frente para dar un contundente mensaje, luego de recibir críticas por su debut en el programa.

“Aunque mucha gente no quiera, estoy acá parada, puesta para la casa, para la gente. Están prendidos a ‘América hoy’ porque no es para menos, este programa lo ve todo el mundo y otros canales también”, mencionó la modelo.

Asimismo, Ethel Pozo respaldó a Milett Figueroa y no dudó en avalar su trabajo, tras las críticas que recibió la novia de Marcelo Tinelli: “Nuestros principales marketeros están en otros canales. Muchísimas gracias a ellos por hacernos la publicidad correspondiente”.

¿Quién criticó a Milett Figueroa?

Desde que Milett Figueroa debutó como presentadora, Magaly Medina ha criticado a la joven y señaló que la modelo solo se hizo conocida en la televisión por sus escándalos.

“Si contamos sus apariciones en TV, han sido pocas; más han sido a escandaletes como involucrarse con un hombre casado o comprometido. Si realmente existiera una gran relación de pareja, para empezar, ella no habría aceptado un programa acá. Yo creo que ya está de salida de Argentina. Hubiera hecho una conexión telefónica o un video, pero ella vino solita”, mencionó la ‘Urraca’.

En esa misma línea, Magaly Medina aseguró que Milett Figueroa no tiene el talento para la conducción: “Estaba perdida, no sabía de qué hablar, no sabe qué pasa en el mundo del espectáculo local. Ella no tiene talento para ser conductora de TV. No creo que vaya a durar”, agregó la periodista contundentemente.