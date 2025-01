Jesús Barco y Melissa Klug han demostrado ser una de las parejas más estables de la farándula peruana, a pesar de las diferencias de edad y los constantes rumores que han rodeado su relación. Sin embargo, el futbolista recientemente compartió detalles inéditos sobre los desafíos que han enfrentado juntos, revelando aspectos de su vida sentimental que suelen mantenerse en privado.

Jesús Barco confiesa tensos enfrentamientos con Melissa Klug

En una entrevista con el diario Trome, Jesús Barco admitió que su carácter fue en algún momento un obstáculo en su relación con Melissa Klug. Según el deportista, las discusiones intensas eran recurrentes, debido a la dificultad de ambos para manejar ciertas diferencias de personalidad.

“Yo tenía un carácter medio especial, medio jodido, por ahí chocábamos, nos decíamos cosas que en su momento después te pones a pensar y te arrepientes. Llegó un momento en el que acepté que la forma de ser de ella es así”, declaró Barco. Estas tensiones llevaron a periodos de distanciamiento entre la pareja, donde Melissa prefería mantenerse alejada por horas o incluso días.

Jesús Barco explicó que la clave para superar sus diferencias ha sido la comunicación y la disposición para asumir errores. Según afirmó, han aprendido a manejar los conflictos de manera más madura, priorizando el bienestar de su relación y, especialmente, de la hija que tienen juntos.

“Ella no entendía mucho antes, le duraba más [el enojo], pero ahora sí entendió que pelear no nos va a hacer llegar a ningún acuerdo. Hablo con ella, le digo que me disculpe si me equivoqué y le señalo en lo que creo que se equivocó, y tratamos de estar bien”, agregó.

El futbolista también destacó que la llegada de su hija ha influido positivamente en su relación. Ambos se esfuerzan por mantener un ambiente armonioso, reconociendo la importancia de dejar atrás los conflictos y trabajar en equipo como pareja y como padres.