En un encuentro que prometía ser más que un simple partido de fútbol, Jesús Barco y Jefferson Farfán protagonizaron una anécdota memorable que involucra una fuerte apuesta. La relación entre ambos, marcada por su conexión con Melissa Klug, se tornó en un desafío que capturó la atención de los aficionados. El mediocampista, que hasta el 2024 jugó en Sport Boys, reveló que compartió momentos con la ‘Foquita’ en la casa de Klug y dio detalles de su relación y el contexto de la apuesta.

Pese a lo que puede pensar la gente, ambos jugadores mantienen una buena comunicación, lo que les permitió hacer un desafío con dinero de por medio. Este singular encuentro se dio cuando Barco jugaba por Carlos Mannucci y Farfán regresó al Perú para defender los colores de Alianza Lima. ¿Quién ganó la apuesta?

La vez que Jesús Barco hizo una apuesta con Jefferson Farfán

En el programa de YouTube ‘La fe de Cuto’, Jesús Barco dedicó unos minutos a hablar sobre su tan comentada relación con Jefferson Farfán, expareja y padre de dos hijos con Melissa Klug, su actual compromiso. Sin embargo, el futbolista de 27 años sostiene que, pese a que el público creyó que estaban enfrentados, lo cierto es que tenían una muy buena comunicación, lo cual les permitió incluso hacer una apuesta.

“Yo con Jefferson cuando ha ido a la casa, he tenido buena conversación, he compartido con él algunas veces en la casa. Es más, antes del partido, estábamos afuera en Villa El Salvador, y conversábamos con otro grupo de amigos, es más, habíamos hecho una apuesta, apostamos una ‘guita’, mil dólares. Nosotros veníamos bien, Mannucci venía bien, Alianza no tanto”, relató Barco.

El partido al que hace referencia el volante es al que se desarrolló por la fecha 15 del Torneo Clausura 2021 entre Carlos Mannucci y Alianza Lima en el estadio Mansiche. En aquel entonces, los blanquiazules ganaron 1 a 0 con gol de Hernán Barcos y tanto Barco como Farfán disputaron el partido tras ingresar en la segunda parte.

La reacción de Jefferson Farfán tras ganarle la apuesta a Jesús Barco

El partido entre Mannucci y Alianza comenzó de manera equilibrada, pero la situación cambió rápidamente cuando el equipo de Jesús Barco recibió un gol. “En ese momento no me acordaba de la apuesta, pero me acordé y dije, ‘vamos a empatar’ para que la apuesta quede ahí, son 1000 coquitos, para el hombre no era nada, pero para mí sí”, comentó el mediocampista.

Barco, en su afán de igualar el partido y no perder su apuesta, intentó arengar a su equipo para revertir la situación. “Motivaba a la gente para empatarlos y nada, la gente no reaccionó y perdimos 1-0 y dije, ‘ya, pues, que se lleve algo’”, indicó el ‘chalaco’, quien aseguró que cumplió con su palabra y le pagó a la ‘Foquita’, quien previamente le hizo escándalo frente a sus compañeros.

“Le pagué y lo peor de todo es que en el bus la gente estaba ‘volando’ y él se metió a la escalera a gritarme ‘¡Jesús!’, una bullaza hizo para que yo baje. Imagínate tío, cómo iba a bajar a reírme si la gente estaba volando. Ya después lo vi y le deposité”, sentenció Barco, que actualmente se encuentra sin equipo tras su salida de la ‘misilera’.