Tras cinco años de relación, Jesús Barco y Melissa Klug han anunciado que contraerán matrimonio próximamente, lo que marca una nueva etapa en su noviazgo, algo que muchos usuarios no creían posible debido a su diferencia de edad. El futbolista tiene 27 años y la influencer, 40. Además, la expareja de Jefferson Farfán confirmó que no tendrá más hijos y que ha "cerrado la fábrica" tras tener seis.

En relación con su boda, cuya fecha aún no se ha confirmado, el futbolista recordó varios momentos de su relación con Melissa. En una entrevista con Luis ‘Cuto’ Guadalupe, reveló detalles inéditos sobre cómo comenzó su noviazgo y contó que su madre explotó de furia al verlo con la empresaria cuando fueron captados en un ampay por Magaly Medina.

Jesús Barco cuenta como se ponía su madre tras verlo con Klug en Magaly TV

Jesús Barco recordó cómo comenzó su relación con Melissa Klug durante la pandemia, enfrentando momentos incómodos tras ser captado por Magaly TV: La Firme. En una conversación con el podcast de Luis Guadalupe para el diario Trome, el futbolista reveló que su madre no soportó verlo junto a la empresaria en el ampay que difundió el programa.

"Empezamos a salir justo cuando llegó la pandemia. Yo siempre me cuidaba porque aún no teníamos una relación. Cuando di positivo a Covid, le conté a Melissa y ella me ofreció pasar a recogerme para buscar una prueba molecular. Mientras salíamos, los ‘urracos’ ya me estaban siguiendo. Esa noche llegué a casa, encendí el televisor y, de pronto, veo mi ampay con Melissa en las noticias. Sudé frío. Apagué todo y me tomé una pastilla para dormir. Al día siguiente, tenía miles de mensajes y mi mamá, que siempre me escribía, no lo había hecho. Estaba preocupado.", contó el futbolista

"Mi hermano me dijo que mi mamá estaba molesta, con su cara de m…. Así que le escribí para explicarle todo. Ella solo me pidió que me cuidara y que no tenía por qué salir en esas situaciones. Como ya era público, no me escondí. Le propuse a Melissa alquilar una casa de playa para pasar la cuarentena tranquilos, sin que nadie nos moleste, porque sabía que no estaba haciendo nada malo.", sentenció.