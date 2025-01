Jesús Barco, pareja de Melissa Klug, reveló en el podcast de Cuto Guadalupe, producido por el diario Trome, detalles inéditos sobre cómo comenzó su romance con la madre de su hija. El futbolista recordó con humor un incómodo episodio que vivió durante su primera salida con la empresaria, el cual incluyó un momento de tensión al no poder pagar la cuenta.

Barco mencionó que conocía a Melissa desde hace tiempo porque ambos vivían en el mismo barrio, pero no mantenían una relación cercana. Su historia de amor empezó a tomar forma en una fiesta organizada por el también futbolista Carlos Zambrano, donde ambos coincidieron por casualidad. A partir de ese encuentro, los ahora padres comenzaron a frecuentarse, compartiendo tiernos momentos que consolidaron su relación.

Jesús Barco y el incómodo momento con Melissa Klug

El inicio del romance tuvo un episodio que el propio Jesús Barco calificó como vergonzoso. Después de conocerse mejor en la fiesta de Carlos Zambrano, el deportista decidió invitar a Melissa Klug y sus amigos a comer ceviche al día siguiente. Sin embargo, lo que parecía un gesto romántico terminó convirtiéndose en un incómodo momento.

“El escalofrío me dio a la hora de la cuenta, abro mi teléfono y el banco me había comido la plata, no sé por qué, no sabía qué decir... dije ‘tres más’, no tenía, pero para hacerla larga”, confesó Barco. Para resolver la situación, tuvo que pasar casi una hora en el baño llamando a sus amigos para pedir un préstamo. “Un 'causa', el último, me contestó, no me quería prestar, pensaba que era floro. Me prestó S/.250 Ese momento fue horrible”, recordó entre risas.

Tras ese peculiar inicio, Barco y Klug continuaron conociéndose y frecuentándose en lugares como Barranco Bar, fortaleciendo el vínculo entre ambos. Hoy en día, la pareja ha formado una sólida relación familiar y comparten su vida junto a su hija, demostrando que lograron superar cualquier obstáculo inicial.