Jesús Barco, futbolista y pareja de la empresaria Melissa Klug, ha dejado claro que su vida cambió rotundamente desde que formó una familia. En una reciente entrevista, reveló cómo su enfoque hacia las celebraciones y la vida nocturna ha evolucionado. Ahora, el deportista ha optado por disfrutar de la tranquilidad de su hogar y priorizar el tiempo con su hija.

Antes acostumbrado a salir los fines de semana a fiestas, Barco mencionó que ya no siente la necesidad de hacerlo. "Lo bueno es que los dos estamos acostumbrados a estar en casa", comentó el futbolista. El amor por su hija y la felicidad que le brinda su familia se han convertido en su mayor prioridad.

Un cambio de vida al lado de Melissa Klug

Jesús Barco también compartió que, al llegar su hija, su vida sufrió un giro. Ahora, prefiere quedarse en casa para disfrutar de los pequeños momentos con Melissa Klug y su hija Cayetana. "A veces me levanto sin ganas y veo a mi hija y sonrío, me cambia todo. Esas cosas yo no las cambio por una fiesta u otras cosas", expresó el futbolista.

La llegada de la pequeña ha hecho que sus vacaciones sean completamente familiares, como su reciente viaje a Colombia con Melissa Klug y su hija. Barco comentó que, aunque podría asistir a una discoteca, prefiere estar en su hogar para jugar con su hija al día siguiente. "Prefiero estar en mi casa con mi hija, mi hija en mí ha cambiado todo", añadió.

El futbolista también mencionó cómo su hija se ha vuelto muy pegada a él. "A veces tengo que escaparme para ir a entrenar porque se pone a llorar si me voy", reveló Barco, mostrando lo fuerte que es el vínculo con su hija. Esto refleja el cambio total en su estilo de vida, donde la paternidad ocupa un lugar central en su día a día.