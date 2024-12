Cassandra Sánchez, hija de Jessica Newton, vivió un incómodo momento ante las cámaras del programa 'América hoy' luego de ser consultada sobre las declaraciones de Andrea San Martín, quien cuestionó la autenticidad de Deyvis Orosco en su reciente serie y lo calificó de "cobarde". A pesar de ser conocida por mantener una actitud optimista frente a la prensa, Sánchez no pudo ocultar su incomodidad con la situación.

Cassandra Sánchez se enoja con reportera por preguntas sobre vínculo entre Andrea San Martín y Deyvis Orosco

La polémica surgió cuando Andrea San Martín, expareja de Deyvis Orosco, criticó al cantante por narrar en su serie una versión de los hechos que, según ella, no corresponde con la realidad de su relación pasada. Ante estas declaraciones, la reportera del programa matutino intentó obtener la opinión de Cassandra Sánchez, quien rápidamente dejó claro que no planea involucrarse en el tema.

"Imagínate tú que voy a perder el tiempo respondiéndote ese tipo de preguntas. Entiendo que es tu trabajo, pero en lo que se trata de eso, enfocada en la música y no en el ruido", respondió con evidente molestia.

Durante el intercambio, la reportera también mencionó los rumores de una posible crisis entre Cassandra y Deyvis, a lo que Sánchez respondió enfáticamente, descartando cualquier problema en su relación.

"Para que sepas en futuras preguntas, jamás voy a perder el tiempo respondiendo cosas que no me interesan, y esa es una de ellas", señaló. Además, destacó que su prioridad es disfrutar de la vida junto a su esposo y enfocarse en lo positivo. "No los escucho (comentarios negativos), creo que cuando está enfocado no tiene tiempo para enfocar lo negativo (...). Agradecida con Dios, compartiendo con mi esposo y disfrutando de la vida", añadió, cerrando el tema de forma tajante.