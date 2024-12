La relación familiar entre Jessica Newton y Deyvis Orosco sigue siendo un tema de interés en el mundo del espectáculo. En esta ocasión, la exreina de belleza ha salido en defensa de su yerno luego de que él fuera blanco de duras críticas por parte de su expareja, Andrea San Martín. El cantante está involucrado en un conflicto legal con su primo Bill Orosco, a quien ha demandado para que no pueda interpretar las canciones de su difunto padre, Jhonny Orosco, líder de la icónica banda de cumbia Néctar.

Jessica Newton, madre de Cassandra Sánchez, no dudó en respaldar a Deyvis Orosco y habló sobre cómo las personas que critican a los demás a menudo lo hacen por motivos personales. Además, dejó claro que prefiere mantener los temas familiares fuera del ojo público.

Jessica Newton responde a las críticas de Andrea San Martín

Recientemente, Andrea San Martín ha sido tajante al defender a Bill Orosco, primo de su expareja Deyvis Orosco, en medio de la disputa legal entre ambos, que incluye una serie de prohibiciones que Deyvis le interpuso a Bill para frenar su carrera musical. Además, Andrea ha expresado su molestia por cómo ha sido reflejada en la serie autobiográfica del 'Bomboncito', 'Tu nombre y el mío'. Esto la llevó a responder de manera directa: "Aunque te duela, yo fui algo en tu vida, fui tu cable a tierra, porque en los cielos, Dios".

Al ser consultada sobre las palabras de Andrea, Jessica Newton señaló que no había escuchado lo que había dicho: "No la he escuchado. Dios mío, hay que vivir el presente, nadie feliz vive en el pasado". También expresó: "Quien quiera hablar de alguien más es porque no tiene nada positivo que decir de uno mismo", dejando en evidencia su postura frente a las críticas destructivas. Además, la directora de Miss Perú agregó: “Creo que lo más importante siempre es que, si no vas a decir algo bueno, es mejor no decir nada”.