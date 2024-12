La influencer y empresaria Andrea San Martín ha generado revuelo en el ámbito de la farándula peruana tras pronunciarse nuevamente sobre su vínculo con Deyvis Orosco. La polémica gira en torno a la serie biográfica del cantante de cumbia, 'Tu nombre y el mío', en la que se detallan aspectos de su vida personal, incluyendo su relación pasada con la exchica reality.

Andrea San Martín arremete contra Deyvis Orosco

En una entrevista exclusiva con Samuel Suárez para su portal 'Instarándula', Andrea San Martín abordó su versión de los hechos y compartió sus impresiones sobre cómo fue presentada su historia con el intérprete conocido como 'El Bomboncito de la cumbia'. Durante la conversación, la modelo recordó declaraciones hechas hace más de una década, tras su ruptura con el artista, en las que aseguraba mantener una amistad cordial con él.

"Éramos amigos, o sea, fresh, vamos a seguir siendo amigos siempre. No importa lo que hagas con tu vida porque lógicamente jamás vamos a regresar, pero normal, que te vaya bien y viceversa", recordó San Martín.

Sin embargo, la influencer no ocultó su descontento con el enfoque que el cantante dio a su relación en la serie. "Como te digo, él ha tenido la oportunidad de conocer hasta a mis hijas y, sin embargo, no se detuvo a pensar en eso ni un minuto cuando hizo su payasada de la serie. Yo soy así en cámaras y detrás de cámaras. Ustedes no saben porque lo ven a él seriecito hablando en cámaras, pero no saben cómo es él conmigo detrás de cámaras", expresó tajantemente.

A pesar de sus críticas, Andrea San Martín también mencionó que ambos mantuvieron contacto esporádico tras el fin de su relación. Según explicó, este vínculo no era algo que ella ocultara, a diferencia de Deyvis Orosco. "En su momento, él, al tenerme confianza, me trataba con confianza. La diferencia es que delante de cámaras lo seguía tratando con la misma confianza que nos teníamos. Teníamos contacto, no seguido, pero sí esporádico", concluyó.