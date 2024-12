Jessica Newton, madre de Cassandra Sánchez y suegra de Deyvis Orosco, ha salido en defensa del cantante tras los recientes conflictos con su primo Bill Orosco. La controversia comenzó cuando Deyvis envió una carta notarial a Bill, prohibiéndole interpretar canciones de su padre Johnny Orosco y bloqueándole el uso del apellido para su carrera musical. La situación se intensificó cuando Bill descubrió que no podía registrar su marca como cantante debido a que Deyvis ya había tomado medidas al respecto.

¿Qué dijo Jessica Newton sobre los problemas entre Bill y Deyvis?

En medio de esta tensa situación, Jessica Newton fue consultada sobre los conflictos familiares de su familia política, los Orosco, y no dudó en expresar su opinión. Aunque en un primer momento intentó marcar distancia, asegurando que no tocan temas laborales dentro de su familia, Newton destacó que no es correcto hablar de los problemas familiares públicamente. "Creo que lo más importante siempre es, si no vas a decir algo bueno, es mejor no decir nada. La gente no debería hablar sobre su familia públicamente, si alguien tiene algo que decir debería ser en privado", declaró, reafirmando su postura sobre la privacidad familiar.

Durante la entrevista, también se le preguntó sobre las críticas de Andrea San Martín hacia Deyvis Orosco. La respuesta de Jessica fue clara y directa: "No la he escuchado". Además, señaló que no es positivo seguir alimentando conflictos del pasado. Con un tono sereno, Newton afirmó que aquellos que constantemente hablan de los demás suelen ser personas que no tienen nada positivo que decir de sí mismas. “Dios mío, hay que vivir el presente, nadie feliz vive en el pasado”, expresó, dejando clara su postura ante los comentarios públicos.