Michelle Alexander, productora de la novela 'Tu nombre y el mío', basada en la vida del cumbiambero Deyvis Orosco, ha respondido contundentemente a las críticas de Andrea San Martín y Tommy Portugal, quienes se sintieron identificados con algunos personajes de la trama. La historia, que ha generado gran controversia en sus últimos episodios, ha sido acusada por los dos personajes públicos de estar basada en sus vidas. Ante estas afirmaciones, Alexander aclaró que la novela es una obra de ficción, creada exclusivamente para el entretenimiento y no para replicar la vida real de nadie.

En una reciente entrevista con un medio local, Michelle explicó que la trama de la teleserie no busca retratar a personas específicas. "Esto es ficción, no un documental. Si hiciera un documental, sería una realidad. Pero en este caso, los personajes y las tramas son productos de la imaginación de los guionistas y no tienen la intención de replicar la vida de nadie en particular", destacó la productora.

Andrea San Martín y el personaje de Adriana Martínez

Michelle Alexander también abordó las críticas de Andrea San Martín, quien afirmó sentirse reflejada en el personaje de Adriana Martínez. La productora desmintió cualquier vínculo entre la figura pública y la trama, aclarando que el personaje es una mezcla de varias "enamoraditas" que Deyvis Orosco ha tenido en la vida real, y no un retrato de San Martín. "Andrea no ha sido la única enamorada, algunas habrán sido populares y otras más caletas", señaló Alexander, enfatizando que su relación profesional con San Martín fue siempre positiva.

"Yo conozco a Andrea, hemos trabajado en ‘Señores papis’ y se portó superbién, correcta, profesional y no tendría por qué hablar mal de ella", concluyó Michelle.

Tommy Portugal y el personaje de Javier

En cuanto a Tommy Portugal, quien expresó que el personaje de Javier le resultaba una alusión a su persona, Michelle fue igualmente clara. "El personaje de Javier no es Tommy Portugal. Lo conozco bien, y es una persona absolutamente correcta. Jamás pondría en duda su honestidad ni su valor como ser humano. Javier es un villano, pero nuevamente, esto es ficción", explicó Alexander.

A pesar de la controversia, la productora resaltó el éxito de 'Tu nombre y el mío', que ha alcanzado altas cifras de audiencia, y reafirmó que su único propósito es generar entretenimiento para el público.