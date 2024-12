Este lunes 2 de diciembre se dará a conocer el episodio final de ‘Tu nombre y el mío’, una telenovela inspirada en una tragedia ocurrida al interior del Grupo Néctar que marcó un antes y un después en la cumbia peruana. La historia luego da paso al relato de amor de Deyvis Orosco, un hijo que superó el dolor para rendir homenaje a su padre. Mario Cortijo, quien interpreta al protagonista, comparte sus emociones antes de ver el esperado capítulo final de la serie.



Mario Cortijo, quien dio vida a Deyvis Orosco en ‘Tu nombre y el mío’, habló del gran reto de dar vida al cumbiambero, que en los últimos días ha estado en el ojo de la tormenta por prohibiciones a su primo Bill. En esta entrevista con La República, el actor de 29 años contó que esta producción le enseñó a conocer lo que hay detrás de la industria de la cumbia y llenó de elogios al fundador de Grupo Néctar.

—¿Cómo estás viviendo la previa de la final de ‘Tu nombre y el mío’?

—Agradecido… es un día muy importante para mí porque soy un fan de este producto, que se hizo con mucha garra y mucho corazón y con un elenco juvenil que ha marcado precedente en la historia de la televisión. Ha sido increíble ver a amigos y colegas trabajando juntos de una manera tan salvaje y llena de gracia. Es uno de los regalos más grandes que me ha dado este año.

Mario Cortijo asegura que no le afectaron las críticas por no parecerse físicamente a Deyvis Orosco. Foto: Pilar López/La República

—¿Tu personaje de Deyvis Orosco en ‘Tu nombre y el mío’ deja una vaya alta para tus próximos papeles?

—No sé medir popularidades. Yo sé hacer mi trabajo y lo hago con toda la dedicación del mundo. Lo único en lo que puedo trabajar es aquello que está en mi control, como la disciplina, la rigurosidad y la técnica. Nunca doy el 100%, doy el 200%, si no, no lo hago. Estoy contento con el resultado.



—¿Te gusta cómo te has visto en la pantalla?

—No me he visto mucho, pero estoy contento con mi trabajo, en general. Son 70 capítulos y, viendo a nivel macro, estoy satisfecho y orgulloso de mi trabajo.

—Recibiste críticas por no parecerte físicamente a Deyvis. ¿Aprendiste a lidiar con los cuestionamientos gracias a tus 15 años de formación como actor?

—En las escuelas nunca nos han enseñado a manejar las críticas porque eso no está en tu control. No podemos cambiar lo que piensan las personas de nosotros. Tampoco es importante. Lo que importa es el trabajo, el oficio y el poder hacerlo con todo el respeto que este oficio sagrado se merece. Solo me he concentrado en mi chamba.



—¿No te afectaron las críticas?

—Ni siquiera me he percatado. No tengo idea de qué hablan, ni siquiera. Estaba muy enfocado en mi trabajo, en la técnica, en los asesoramientos y sobre todo en la investigación y el estudio. Uno cree que actuar es hacer chistes, actuar tiene que ver más con leer libros que cualquier otra cosa.

—¿Hay un antes y después de Mario al aprender más sobre Néctar y la cumbia peruana?

—He entrado a un lugar muy privilegiado que muy pocas personas vivas conocen, qué es lo que está detrás de la cumbia, de los negocios, de las mafias y de lo que está detrás del propio arte musical. También he aprendido que Johnny Orozco es un iluminado, es un genio musical al nivel de Cerati o los Beatles. Johnny Orozco era un genio innato y cuya alma sabía cosas que no tenía por qué saberlas. Fue un hombre que aprendió a cantar en la calle y que canta como los dioses, con técnica vocal y con el canto lírico, además.



—¿Cuál de todas esas canciones que escuchaste en la telenovela te gustó más?

—Me parece que ‘Cerveza, ron y néctar’ es de las mejores canciones que existen. Es mi favorita de todos los tiempos. Es increíble la composición musical y los cambios de ritmo, que hay. La melodía buenísima. En segundo lugar, me quedo con ‘Suéltame’ por una escena con Reynaldo (Pacheco), donde Deyvis canta junto a su padre por primera vez un escenario formal (...) Y número tres está ‘Pecadora’, porque es la canción favorita de Deyvis en función a lo que él recuerda de su padre. Fue la primera canción que él cantó en la vida real con su papá y es un rolón.