Osiptel publica el ranking de calidad de atención 2025: solo dos empresas de telecomunicaciones superan la meta, ¿cuáles son?

Ranking del Osiptel: Claro y Bitel superan la meta de 15 puntos en calidad de atención al usuario. | Composición LR

Ranking del Osiptel: Claro y Bitel superan la meta de 15 puntos en calidad de atención al usuario. | Composición LR

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Claro y Bitel fueron las únicas empresas de telecomunicaciones que lograron superar la meta establecida en el Ranking de Calidad de Atención al Usuario correspondiente al segundo semestre de 2025, elaborado por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

Ambas operadoras obtuvieron una calificación superior a 15 puntos, mientras que Entel y Movistar no alcanzaron el nivel esperado por el regulador.

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El Osiptel informó que el indicador global nacional llegó a 13,2 puntos durante el periodo evaluado, con una mejora respecto del semestre anterior, cuando registró 12,2 puntos. Sin embargo, el resultado aún se mantiene por debajo de la meta fijada de 15 puntos para la calidad de atención brindada a los usuarios.

Ranking del Osiptel: Claro y Bitel lideran la calidad de atención al usuario

De acuerdo con el Ranking de Calidad de Atención al Usuario del segundo semestre de 2025, Claro obtuvo la mayor calificación con 15,1 puntos.

En segundo lugar se ubicó Bitel con 15 puntos. Esta fue la primera vez que la empresa alcanzó el nivel esperado por el regulador.

En el ranking de Osiptel del segundo semestre, Claro lideró con 15,1 puntos, seguido de Bitel con 15. En tanto, Entel y Movistar quedaron por debajo de la media nacional.

Por su parte, Entel obtuvo una calificación de 13,9 puntos, mientras que Movistar registró 7,6 puntos.

Según el Osiptel, ambas empresas no alcanzaron la meta establecida, lo que evidencia que aún tienen margen para mejorar la atención ofrecida a sus usuarios.

¿Qué evalúa el Ranking de Calidad de Atención al Usuario?

El ranking mide el desempeño de las empresas operadoras en la atención que brindan a los usuarios desde el inicio del proceso hasta la respuesta o el resultado final.

La evaluación comprende todos los canales de atención disponibles, incluidos los servicios presenciales, telefónicos y digitales.

Para obtener la calificación final, se evaluaron seis dimensiones en una escala de cero a 20 puntos: capacidad de respuesta, accesibilidad, digitalización, empatía, efectividad y oportunidad, y veracidad.

Estos criterios permiten medir aspectos como la rapidez de atención, la disponibilidad de canales, la adopción de herramientas digitales, el trato brindado al usuario, la eficacia en la resolución de consultas y la confianza generada por la información proporcionada.

Empresas de telecomunicaciones aún tienen aspectos por mejorar

Aunque Claro lideró el ranking con 15,1 puntos y mejoró su desempeño respecto del semestre anterior, cuando obtuvo 14,2 puntos, el Osiptel señaló que la empresa aún debe fortalecer las dimensiones de capacidad de respuesta, donde obtuvo 12 puntos, y efectividad y oportunidad, con 13,3 puntos.

En el caso de Bitel, que elevó su calificación de 13,3 a 15 puntos, el organismo indicó que todavía debe mejorar en capacidad de respuesta (12,3) y efectividad y oportunidad (13,9).

Respecto de Entel, el regulador precisó que, pese a incrementar su calificación de 12,9 a 13,9 puntos, requiere optimizar su desempeño en accesibilidad (10,0), capacidad de respuesta (11,5) y efectividad y oportunidad (12,2).

En tanto, Movistar obtuvo 7,6 puntos, una calificación inferior a la registrada en la evaluación previa (7,9), por lo que deberá mejorar en todas las dimensiones evaluadas: accesibilidad (8,9), digitalización (11,6), capacidad de respuesta (6,2), empatía (8,6), efectividad y oportunidad (2,8) y veracidad (8,8).