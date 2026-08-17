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Resultado del Sinuano de Día de hoy, lunes 17 de agosto: números ganadores de la lotería de Colombia

Resultados de la lotería Sinuano de este lunes 17 de agosto, en Colombia: consulta aquí el número ganador, el premio mayor y verifica si tu boleto fue el afortunado.

Resultado del Sinuano de Día y Noche de hoy, lunes 17 de agosto: números ganadores de la lotería de Colombia
Resultado del Sinuano de Día y Noche de hoy, lunes 17 de agosto: números ganadores de la lotería de Colombia | Sinuano
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Si buscas los resultados de Día de la lotería Sinuano de este lunes 17 de agosto del 2026, en Colombia, aquí podrás consultar el número ganador, la serie y los detalles del sorteo una vez sean publicados oficialmente. Como se sabe, la lotería Sinuano es un popular juego de azar colombiano que realiza sorteos todos los días, tanto en jornada Día como Noche, y ofrece premios en efectivo a quienes aciertan el número ganador.

Resultados de Día del Sinuano de este lunes 17 de agosto:

  • Nuevo ganador: 4 6 9 9
  • La Quinta: 5

¿A qué hora juega el Sinuano en Colombia?

El Sinuano realiza sorteos todos los días en dos horarios diferentes:

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SorteoHora de Colombia
Sinuano Día2:30 p.m
Sinuano Noche (lunes a sábado)10:30 p.m
Sinuano Noche (domingos y festivos)8:30 p.m

Se recomienda realizar la apuesta con anticipación para evitar inconvenientes de último momento.

¿Cómo saber si gané en el Sinuano?

Para verificar si obtuviste un premio, debes revisar las cuatro cifras registradas en tu apuesta y compararlas con el número ganador del sorteo correspondiente.

Dependiendo del número de aciertos y de la modalidad jugada, podrás acceder a diferentes categorías de premios establecidas en el plan oficial.

Es importante conservar el comprobante original de la apuesta, ya que será solicitado para cualquier proceso de validación o cobro.

¿Cuál es el plan de premios del Sinuano?

Los premios del Sinuano se calculan según la cantidad de cifras acertadas.

AciertosPremio
4 cifras en orden4.500 veces al valor apostado
3 cifras en orden400 veces el valor apostado
2 cifras en orden50 veces el valor apostado
1 cifra en orden5 veces el valor apostado

Los montos finales dependerán del valor de la apuesta realizada por cada participante.

¿Qué es la Quinta en el Sinuano?

La Quinta es un número adicional asociado al resultado principal del sorteo. Dependiendo de las condiciones vigentes del juego y del tipo de apuesta efectuada, puede influir en determinadas modalidades de premiación.

Por ello, es recomendable revisar tanto el número ganador como la Quinta anunciada oficialmente.

¿Dónde se pueden comprar las apuestas del Sinuano?

Los tiquetes del Sinuano pueden adquirirse en puntos autorizados de chance distribuidos en distintas regiones de Colombia.

Asimismo, algunas redes habilitadas ofrecen canales digitales para realizar apuestas de manera segura y dentro del marco legal establecido en el país.

Antes de participar, verifica que el establecimiento esté autorizado para comercializar este tipo de sorteos.

¿Dónde reclamar un premio del Sinuano?

Los premios deben cobrarse en los puntos autorizados o en las oficinas designadas por la entidad operadora, dependiendo del valor obtenido.

Para efectuar el trámite, generalmente se solicita:

  • El comprobante original de la apuesta.
  • Un documento de identidad vigente.
  • El cumplimiento de los plazos establecidos para la reclamación.

En caso de premios mayores, podrían requerirse procedimientos adicionales de validación.



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