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Desde la tarde de este domingo 16 de agosto, diversos distritos de Lima Metropolitana registran una llovizna continua acompañada de un marcado descenso térmico y alta humedad. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó a través de sus canales oficiales que la cobertura nubosa sobre la capital provoca estas precipitaciones ligeras, afectando principalmente las zonas costeras y del centro-sur de la ciudad.

"Lima Sur registra lloviznas, este 16 de agosto. Estación Villa María, alcanzó acumulados aproximados de 4,2 mm entre las 14.00 y 19.00 h. La temperatura descendió progresivamente de 19 °C a 17,7 °C, con condiciones de alta humedad", informó Senamhi en sus redes sociales.

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De acuerdo con el reporte de la institución, este evento responde al incremento de la intensidad de los vientos del sur frente al litoral liberteño e icqueño, lo que facilita el trasvase de humedad desde el océano hacia la costa central. La neblina y la elevada saturación del aire originaron pavimento húmedo en vías principales, por lo que las autoridades recomendaron a los conductores reducir la velocidad para evitar accidentes de tránsito.

Este fenómeno se suma a un patrón recurrente observado durante la primera mitad de agosto. En las últimas dos semanas, la capital ha experimentado episodios similares de lloviznas de ligera a moderada intensidad, destacando los eventos del pasado jueves 13 de agosto y varias madrugadas de la primera semana del mes, donde los acumulados de agua dejaron veredas y pistas mojadas en distritos como Villa El Salvador, Miraflores y San Miguel.

El organismo meteorológico recordó que, según sus avisos vigentes para mediados de mes, estas condiciones de alta humedad y precipitaciones dispersas continuarán manifestándose hasta el 18 y 19 de agosto. Asimismo, los niveles de humedad en la capital vienen alcanzando picos del 95% al 100% durante las primeras horas de la mañana y el anochecer.

Ante la persistencia del frío invernal y el goteo constante en las calles, el Senamhi instó a la ciudadanía a mantenerse abrigada, proteger a niños y adultos mayores ante afecciones respiratorias y consultar constantemente las actualizaciones del tiempo en sus plataformas digitales oficiales.