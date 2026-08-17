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Sociedad

Alcalde de Villa El Salvador es retirado entre golpes y gritos por vecinos de zona afectada por inundaciones

El burgomaestre Guido Íñigo fue increpado por residentes del distrito, quienes cuestionaron su presencia y aseguraron que llegó recién alrededor de las 9 a. m., tras la visita de la presidenta Keiko Fujimori.

El alcalde de Villa El Salvador, Guido Íñigo Peralta, fue agredido y retirado por vecinos molestos ante su llegada tardía a la zona afectada por una emergencia.
El alcalde de Villa El Salvador, Guido Íñigo Peralta, fue agredido y retirado por vecinos molestos ante su llegada tardía a la zona afectada por una emergencia. | La República. | Melissa Landa
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El alcalde de Villa El Salvador, Guido Íñigo Peralta, fue retirado de la zona afectada tras las lluvias por vecinos entre golpes, empujones y gritos. Según los residentes, el burgomaestre llegó recién alrededor de las 9 a. m. y volvió al lugar luego de la visita de la presidenta Keiko Fujimori. Los vecinos cuestionaron la presencia de la autoridad municipal y reclamaron atención ante la emergencia que afecta al distrito. En medio de los reclamos, el alcalde tuvo que ser retirado del lugar.

Íñigo Peralta sostuvo que la Municipalidad de Villa El Salvador viene trabajando desde el domingo con maquinaria para atender la emergencia. “Desde ayer estamos con toda la maquinaria de la municipalidad”, declaró ante los medios. La situación generó momentos de tensión entre los residentes y la autoridad edil, mientras continúan los trabajos para retirar el agua de las inundaciones y atender a las familias afectadas.

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Fujimori llegó a la zona

La presidenta Keiko Fujimori también llegó al lugar y anunció que se declarará en emergencia los distritos y regiones afectados por lluvias. La medida se oficializaría este lunes por la noche. La mandataria recorrió las zonas más afectadas de VES y coordinó acciones de atención y prevención.

 “He hablado también con el primer ministro. Vamos a tener que declarar en estado de emergencia los distritos y las regiones que se van a ver afectados. Por la noche debe estar declarándose en emergencia porque tenemos que hacer varios documentos, pero hoy por la noche se activa todo”, anunció a los medios.  

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