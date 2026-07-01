Movistar recuperó el servicio de internet fijo tras daños en su infraestructura de telecomunicaciones: ¿qué se conoce del caso?

Movistar denuncia actos de vandalismo en su infraestructura de telecomunicaciones. | Composición LR/IA

Movistar denuncia actos de vandalismo en su infraestructura de telecomunicaciones. | Composición LR/IA

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Movistar informó que restableció el servicio de internet fijo afectado por los daños registrados en su infraestructura de telecomunicaciones durante la madrugada de este miércoles. Según la empresa, la conectividad quedó recuperada a las 12:16 p. m., tras culminar los trabajos de reparación en la red de fibra óptica.

La interrupción del servicio alcanzó algunas zonas de los distritos de La Molina, Ate, Chaclacayo, Santa Clara y Chosica, luego de que se produjera un corte en la red de fibra óptica. De acuerdo con la compañía, el daño fue provocado por terceros.

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Restablecimiento del servicio de internet tras reparación de la fibra óptica

Movistar señaló que, una vez detectada la afectación, desplegó equipos técnicos para ejecutar las labores de reparación y recuperar el servicio en el menor tiempo posible.

Como resultado de estos trabajos, la empresa informó que la conectividad quedó restablecida a las 12:16 p. m. de este miércoles.

La compañía indicó que los trabajos permitieron recuperar el servicio de internet fijo que había resultado afectado por el corte registrado en la infraestructura de fibra óptica ubicada en la avenida Asturias, en el distrito de La Molina.

Daños en la infraestructura de telecomunicaciones

Según Movistar, el corte en la red de fibra óptica fue provocado por terceros.

La empresa precisó que este hecho se suma a otros dos actos de vandalismo registrados durante el último fin de semana en La Molina, los cuales también afectaron los servicios de telecomunicaciones fijos y móviles.

Asimismo, la compañía señaló que presentó la denuncia correspondiente ante las autoridades con el objetivo de que se investiguen los hechos relacionados con los daños ocasionados a su infraestructura de telecomunicaciones.

Movistar exhorta a prevenir nuevos actos de vandalismo

Movistar recordó que los ataques contra la infraestructura de telecomunicaciones constituyen un delito, debido a que pueden afectar el derecho de los ciudadanos a la conectividad y limitar el acceso a los servicios de emergencia.

En ese contexto, la empresa exhortó a la población a reportar ante las autoridades cualquier manipulación sospechosa de infraestructura de telecomunicaciones, como cables, postes o cámaras subterráneas, con el propósito de contribuir a prevenir nuevos actos de vandalismo.