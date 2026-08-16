IPD ordena fumigación de albergue de la Videna con deportistas de la selección de judo en su interior

Deportistas concentrados en el albergue de la Videna fueron afectados por fumigación en el IPD. | Difusión

Deportistas concentrados en el albergue de la Videna fueron afectados por fumigación en el IPD. | Difusión

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Un grave incidente de negligencia se registró la tarde de este domingo 16 de agosto en la Villa Deportiva Nacional (Videna), luego de que el Instituto Peruano del Deporte (IPD) realizara labores de fumigación en el albergue del recinto mientras un grupo de atletas se encontraba en el interior de las instalaciones. La fumigación, llevada a cabo alrededor de las 6.00 p. m., tomó por sorpresa a los deportistas presentes, exponiéndolos a sustancias químicas en espacios cerrados.

Los atletas directamente afectados pertenecen a la selección nacional de judo, quienes se encontraban concentrados en el complejo deportivo como parte de su preparación final. Este hecho ha generado profunda preocupación en el entorno deportivo, dado que el equipo nacional está a solo dos días de iniciar su participación oficial en el certamen internacional Open Lima 2026, comprometiendo su salud e integridad física previa a la competencia.

La gestión del IPD, actualmente presidida por Sergio Ludeña, queda en el ojo de la tormenta tras la ratificación del dirigente en su cargo con el respaldo político de Keiko Fujimori. La falta de protocolos básicos de evacuación y seguridad en un centro de alto rendimiento como la Videna evidencia serias fallas administrativas y de coordinación interna dentro de la máxima entidad rectora del deporte nacional.

Hasta el momento, los deportistas y sus equipos de trabajo han expresado su indignación ante la exposición innecesaria a gases tóxicos a puertas de un evento de gran envergadura. Se espera que en las próximas horas las autoridades correspondientes emitan un pronunciamiento oficial sobre la salud de los judocas afectados y adopten las medidas de sanción pertinentes ante este preocupante suceso.