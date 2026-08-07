Ministro de Economía anuncia que crearán comisión contra la evasión tributaria

La medida busca fortalecer el control sobre las operaciones económicas y cerrar brechas que afectan la recaudación del Estado. | Composición LR/IA

La medida busca fortalecer el control sobre las operaciones económicas y cerrar brechas que afectan la recaudación del Estado. | Composición LR/IA

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) prepara la conformación de una comisión presidencial para enfrentar los elevados niveles de evasión e incumplimiento tributario en el país. El anuncio fue realizado por el titular del sector, Elmer Cuba, quien señaló que el grupo de trabajo estará enfocado principalmente en el Impuesto General a las Ventas (IGV) y el impuesto a la renta.

Durante una conferencia de prensa, Cuba sostuvo que el nivel de incumplimiento tributario del país supera el promedio de América Latina y el Caribe. La situación, según explicó, contrasta con el desempeño que el Perú suele mostrar en otros indicadores de la economía.

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“Los indicadores de evasión tributaria, de incumplimiento tributario del IGV y de renta en Perú son demasiado altos”, afirmó el ministro.

Cuba señaló que, mientras el país mantiene mejores resultados relativos en materia monetaria y fiscal, el comportamiento de la recaudación presenta una situación diferente. En ese contexto, planteó la necesidad de reforzar las acciones destinadas a lograr que los contribuyentes cumplan con las obligaciones que ya establece la legislación.

¿Quiénes integrarán la comisión contra la evasión?

El ministro indicó que la comisión tendrá carácter presidencial y estará encabezada por Manuel Estela, exfuncionario vinculado a la administración tributaria durante la década de 1990. También mencionó a Luis Alberto Arias como parte del grupo.

Sin embargo, durante el anuncio no se detallaron todavía todas las funciones que tendrá la comisión, el plazo para presentar sus propuestas ni las modificaciones normativas que eventualmente podrían plantearse. Estos elementos serán relevantes para determinar si el grupo de trabajo representará una nueva estrategia de fiscalización o si buscará reforzar herramientas que ya utiliza la administración tributaria.

La Sunat cuenta actualmente con mecanismos destinados a detectar inconsistencias y mejorar el control de las operaciones económicas, entre ellos la facturación electrónica, el cruce de información y herramientas de gestión de riesgo tributario. El desafío planteado por el MEF es elevar el nivel de cumplimiento y reducir los espacios en los que se producen operaciones no declaradas.

Cuba advierte a personas y empresas

El anuncio de la comisión estuvo acompañado de una advertencia dirigida a los contribuyentes que no declaren correctamente sus ingresos. Cuba pidió a las personas naturales que regularicen su situación y cumplan con sus obligaciones tributarias.

“Hay personas naturales que me están escuchando que por favor pónganse al día con sus ingresos, declaren sus ingresos. Si no lo hacen, van a enfrentar el peso de la ley”, manifestó.

El ministro también puso el foco en empresas medianas que, según señaló, recurren a mecanismos de doble contabilidad para reducir el monto de impuestos que deben pagar.

“Hay empresas medianas que tienen doble contabilidad y están evadiendo IGV y están evadiendo renta”, indicó.

La diferencia entre ambos casos resulta relevante para la estrategia anunciada por el MEF. Mientras la falta de declaración de ingresos puede ser detectada mediante los mecanismos de fiscalización tributaria, prácticas como la doble contabilidad requieren controles sobre la información financiera y comercial de las empresas.

El reto de recaudar más sin aumentar las tasas

Cuba sostuvo que la estrategia anunciada no parte de un incremento de las tasas tributarias. El objetivo, según explicó, es lograr que los contribuyentes paguen los impuestos que ya les corresponden de acuerdo con las normas vigentes.

“No les estamos cambiando las tasas, estamos haciendo que paguen lo que corresponde por las leyes peruanas”, afirmó.

La posición planteada por el MEF coloca el aumento del cumplimiento tributario como una vía para elevar los ingresos del Estado sin modificar las tasas de los principales impuestos. Esto implica que una parte del resultado dependerá de la capacidad de la administración tributaria para identificar actividades no declaradas, verificar la información presentada por los contribuyentes y hacer efectivas las sanciones cuando corresponda.

La evasión también tiene un impacto sobre la competencia entre empresas. Un negocio que no declara parte de sus ventas o reduce artificialmente sus obligaciones tributarias puede operar con una estructura de costos distinta frente a otro que cumple con el pago de sus impuestos. Por ello, una mayor fiscalización no solo tiene un efecto sobre la recaudación, sino también sobre las condiciones en las que compiten los agentes económicos.

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Una política que ya cuenta con herramientas de fiscalización

La nueva comisión no parte de cero. Durante los últimos años, la Sunat ha ampliado el uso de herramientas digitales para mejorar el control tributario y obtener información sobre las operaciones de personas y empresas.

La facturación electrónica es una de las principales herramientas incorporadas al sistema tributario. Su masificación permite a la administración disponer de información sobre las operaciones comerciales y utilizarla para contrastar los ingresos declarados por los contribuyentes.

A ello se suma el intercambio de información y el uso de mecanismos de gestión de riesgo, con los que la administración tributaria puede concentrar sus acciones de fiscalización en contribuyentes u operaciones que presenten mayores señales de incumplimiento.

Estas medidas fueron impulsadas durante diferentes administraciones y forman parte de un proceso de modernización de la fiscalización tributaria que antecede al anuncio realizado por Cuba. Por ello, uno de los puntos que deberá definirse será qué elementos adicionales incorporará la comisión presidencial frente a las herramientas que ya están disponibles.

Antecedentes de las medidas contra la evasión

La reducción de la evasión y el aumento de la recaudación han formado parte de las agendas económicas de los últimos gobiernos. Las estrategias han combinado medidas de fiscalización, digitalización y ampliación de la información disponible para la Sunat.

Durante el gobierno de Pedro Castillo, el Ejecutivo impulsó medidas orientadas a fortalecer la recaudación y combatir la evasión y la elusión tributaria, dentro de una propuesta más amplia de reforma tributaria. Posteriormente, durante la gestión de Dina Boluarte, se mantuvo el énfasis en la digitalización de los procesos y el fortalecimiento de las herramientas de control de la administración tributaria.

El anuncio de Cuba se incorpora a esa línea de políticas, aunque con la creación de una comisión presidencial como nuevo mecanismo de coordinación. Su alcance dependerá de las propuestas que formule, de las facultades que finalmente se le otorguen y de si sus recomendaciones se traducen en cambios concretos en la fiscalización y el cumplimiento tributario.

Por ahora, el MEF ha establecido como prioridad reducir la evasión de IGV y renta sin modificar sus tasas. El siguiente paso será conocer las medidas específicas con las que la nueva comisión buscará convertir ese objetivo en resultados efectivos de recaudación.