Fresa peruana gana terreno en EE.UU.: exportaciones crecieron 35,5% y superaron los US$21 millones

El fuerte aumento de la demanda estadounidense marca el avance de la fruta peruana en el exterior. | Composición LR/IA

El fuerte aumento de la demanda estadounidense marca el avance de la fruta peruana en el exterior. | Composición LR/IA

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La fresa peruana encontró en Estados Unidos un mercado que viene ampliando con fuerza sus compras. Entre enero y junio de 2026, los envíos al exterior de esta fruta sumaron US$21 millones 027 mil, un crecimiento de 35,5% frente al mismo periodo de 2025, impulsado principalmente por la mayor demanda estadounidense, según cifras del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales (CIEN-ADEX).

Durante el primer semestre, Estados Unidos compró US$11 millones en fresa peruana, casi el doble de lo registrado un año atrás: el monto aumentó 96% respecto de los US$5 millones 616 mil de enero a junio de 2025. Así, este país concentró el 52,3% del valor total exportado por Perú, es decir, más de la mitad de los ingresos generados por la venta de esta fruta al mundo.

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El resultado coloca a Estados Unidos muy por encima del resto de destinos. Canadá ocupó el segundo lugar, con US$4 millones 628 mil, mientras que Japón adquirió US$2 millones 419 mil. Más atrás se ubicaron Guatemala, con US$1 millón 034 mil, y Corea del Sur, con US$823 mil. La presencia de estos mercados muestra que, aunque la demanda estadounidense es determinante para el resultado actual, la fresa peruana ya cuenta con una cartera diversificada de compradores.

Estados Unidos concentra más de la mitad de las exportaciones de fresa peruana

La evolución de los destinos va acompañada por una característica particular de la oferta peruana: la gran mayoría de los envíos corresponde a producto congelado. De los US$21 millones exportados hasta junio, US$20 millones 377 mil fueron de fresa congelada, entera o en trozos, equivalente al 97% del total.

Esta presentación tiene una ventaja comercial importante, ya que al congelarse, la fruta puede conservarse durante más tiempo y trasladarse a mercados lejanos sin depender de los plazos mucho más exigentes que supone la comercialización de un producto fresco. En otras palabras, la cadena de frío permite que la fresa peruana llegue a destinos internacionales con una ventana comercial más amplia. En volúmenes bastante menores se exportaron también fresas deshidratadas, frescas y congeladas en pulpa o puré.

La producción destinada al exterior tiene además un marcado componente regional. Lima lideró las exportaciones con US$9 millones 991 mil, seguida por La Libertad, con US$4 millones 254 mil, y Áncash, con US$3 millones 569 mil. El Callao registró US$2 millones 153 mil, mientras que Ica y Piura aportaron US$640 mil y US$415 mil, respectivamente.

El crecimiento de este año prolonga una tendencia que ya se había consolidado en 2025. Durante el año pasado, Perú exportó más de US$60 millones en fresa, 32,4% más que en 2024. Fueron 35 empresas las que colocaron el producto en 28 mercados internacionales, una expansión que refleja no solo una mayor demanda, sino también la capacidad de los exportadores nacionales para sostener su presencia fuera del país.

Perú escala en el mercado mundial de la fresa y busca nuevos destinos

La trayectoria reciente ayuda a dimensionar el avance: entre 2021 y 2025, las exportaciones peruanas de fresa crecieron a una tasa promedio anual de 11,5%, lo que llevó al Perú a ocupar el puesto 16 entre los principales proveedores mundiales en 2025.

El mercado internacional movilizó unos US$6.300 millones el año pasado, con Estados Unidos, Alemania y Canadá como principales compradores, mientras España, Egipto y México destacan entre los grandes proveedores. En este escenario, el mercado estadounidense gana peso: sus compras de fresa peruana aumentaron 96% en el primer semestre, impulsando el crecimiento total y consolidando a la fresa congelada como el principal formato de exportación.

Para ampliar estas oportunidades, ADEX realizará el primer Foro Internacional de la Fresa, el 10 y 11 de septiembre en Huacho, con participación de autoridades, empresas y agricultores. El reto es convertir el avance de Estados Unidos en un crecimiento más amplio y sostenido para un producto que ya supera los US$60 millones anuales en exportaciones.