BCR anuncia que subsidio a transportistas será evaluado por su impacto en la inflación y la política monetaria

El gerente central de Estudios Económicos del BCR, Adrián Armas, se pronunció durante la presentación del Programa Monetario de agosto. | Composición LR/IA

El gerente central de Estudios Económicos del BCR, Adrián Armas, se pronunció durante la presentación del Programa Monetario de agosto. | Composición LR/IA

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El Banco Central de Reserva (BCR) incorporará el subsidio de entre 15% y 20% anunciado por el Gobierno para los transportistas en su evaluación sobre la evolución de la inflación y la política monetaria. La medida, que tendrá una vigencia inicial de tres meses, busca reducir el impacto del alza de los combustibles sobre los costos del sector, mientras que el ente emisor analizará sus efectos junto con el resto de factores que determinan los precios.

El gerente central de Estudios Económicos del BCR, Adrián Armas, explicó que el subsidio corresponde al ámbito de la política fiscal y que su ejecución y diseño están bajo responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Para el Banco Central, el interés está en determinar cómo esta intervención puede modificar el comportamiento de los precios y las perspectivas de la economía.

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“El Banco Central toma su decisión de política monetaria basado en la proyección de la inflación y sus determinantes. Entonces, es una evaluación integral”, señaló Armas durante la presentación del Programa Monetario de agosto.

BCR no anticipa un cambio automático en la tasa de interés

La inclusión del subsidio dentro del análisis del BCR no significa que la institución vaya a modificar automáticamente su tasa de referencia. Armas remarcó que la política monetaria no responde a una sola variable, sino a la evolución conjunta de los principales indicadores económicos.

“No es que una variable se mueva en un sentido y el Banco Central va a hacer necesariamente el otro. Siempre la evaluación de la política monetaria es una evaluación integral”, explicó.

El funcionario precisó que el BCR considera tanto las medidas fiscales como las proyecciones macroeconómicas antes de definir su posición. Por ello, el subsidio anunciado por el Gobierno será una pieza adicional dentro del análisis, junto con la evolución de la inflación, los precios internacionales de los combustibles y otros factores que puedan afectar las perspectivas económicas.

La precisión resulta relevante porque el subsidio se anuncia en un contexto de presión sobre los precios de los combustibles. En las últimas semanas, el diésel y los gasoholes han registrado incrementos asociados, entre otros factores, al comportamiento de los mercados internacionales.

Adrián Armas cuestiona el alcance de las medidas anteriores

Durante su exposición, Armas también hizo referencia a la respuesta fiscal que se dio frente al anterior episodio de fuerte incremento de los precios de los combustibles. Según explicó, la intervención del Estado fue menor que la observada en otros momentos.

“Las acciones -del Gobierno- sobre el alza fuerte que vimos en el precio de combustibles fueron significativamente menores a lo que la propia historia de la política fiscal nos dice”, sostuvo.

El gerente de Estudios Económicos recordó que en episodios anteriores se utilizaron herramientas como el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC), mecanismo diseñado para amortiguar las variaciones de los precios internacionales en el mercado peruano.

Sin embargo, Armas consideró que el fondo tuvo una participación limitada durante el último incremento. “El fondo de estabilización de combustibles, para todo fin práctico, no está funcionando o está funcionando muy poco”, afirmó.

La observación coloca el actual subsidio en un escenario distinto al de una intervención general sobre los precios de los combustibles. La nueva medida está focalizada en determinados transportistas y busca reducir parte del impacto que tiene el mayor costo del combustible sobre sus operaciones.

¿A quiénes alcanzará el subsidio anunciado por el Gobierno?

El Ejecutivo informó que el apoyo estará dirigido al transporte de pasajeros, carga pesada, transporte fluvial y mototaxis de la selva. El beneficio será equivalente a entre el 15% y el 20% y tendrá una vigencia inicial de tres meses.

De acuerdo con lo anunciado por el MEF, el primer mecanismo para el transporte urbano comenzará a aplicarse desde este sábado, mientras que la implementación para el transporte fluvial y los mototaxistas de la selva requerirá un plazo mayor debido al proceso de registro de los beneficiarios.

El diseño focalizado busca que el apoyo llegue directamente a actividades particularmente expuestas al incremento del diésel y otros combustibles. No obstante, todavía será relevante observar cuánto del beneficio termina reflejándose en menores costos para los operadores y cuánto llega finalmente a los usuarios mediante las tarifas de transporte.

El subsidio también tendrá una lectura fiscal

Otro aspecto que deberá observarse es el costo que tendrá la medida para las cuentas públicas. Al tratarse de una intervención fiscal, su costo y la duración definitiva serán variables relevantes para determinar su impacto sobre las cuentas públicas.

Armas evitó presentar el subsidio como una decisión del BCR y remarcó la separación entre las funciones de ambas instituciones. Mientras el MEF determina las medidas de política fiscal, el Banco Central incorpora sus posibles consecuencias dentro de su evaluación macroeconómica.

Por ello, el efecto sobre la inflación será uno de los puntos que seguirá el ente emisor. Si la medida logra reducir parte de la presión sobre los costos del transporte, podría contribuir a moderar determinados precios. Sin embargo, el resultado dependerá también de la evolución internacional del petróleo, del comportamiento de los combustibles en el mercado local y de la forma en que el beneficio sea trasladado a los costos de los operadores.

En ese escenario, el mensaje de Armas no supone un respaldo ni un rechazo del BCR al subsidio. La institución evaluará sus consecuencias junto con el resto de factores que determinan la inflación y la actividad económica. La decisión sobre la medida corresponde al Gobierno, mientras que sus efectos pasarán a formar parte de la información que el Banco Central utilice para definir su política monetaria.