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Osiptel: más de 544 mil líneas móviles cambiaron de operadora en mayo, marcando un récord en 2026 ¿qué empresas captaron más clientes?

Más de 544.837 líneas móviles fueron portadas en mayo de 2026, la cifra más alta del año, según información del ABDCP reportada al Osiptel. Entel, Claro y Guinea Mobile registraron ganancias netas de líneas durante el mes.

Las líneas de la modalidad postpago representaron más de 425.000 portaciones durante mayo, equivalente al 78% del total.
Las líneas de la modalidad postpago representaron más de 425.000 portaciones durante mayo, equivalente al 78% del total. | Composición LR/IA
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El mercado de telecomunicaciones registró en mayo de 2026 la mayor cantidad de portaciones móviles del año. Un total de 544.837 líneas cambiaron de empresa operadora, según información proporcionada por el Administrador de Base de Datos Centralizada de Portabilidad (ABDCP) al Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

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La cifra superó en 4,68% el resultado obtenido en abril, cuando se registraron 520.465 portaciones móviles. De acuerdo con la información, el incremento refleja el interés de los usuarios por acceder a mejores planes, mayor cobertura y precios más económicos. Además, la modalidad postpago concentró la mayor parte de los cambios de operador realizados durante el mes.

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Portabilidad móvil alcanza su nivel más alto de 2026

Durante mayo, las 544.837 portaciones móviles representaron el volumen más elevado registrado en lo que va del año. El resultado significó un crecimiento respecto al mes anterior y consolidó una tendencia de alta movilidad entre los usuarios de servicios móviles.

Según la información reportada al Osiptel, el aumento de las portaciones estuvo asociado a la búsqueda de mejores condiciones comerciales por parte de los usuarios, incluyendo planes más atractivos, una mayor cobertura de servicio y tarifas más competitivas.

El mercado de telecomunicaciones alcanzó en mayo de 2026 un récord de 544.837 portaciones móviles,

El mercado de telecomunicaciones alcanzó en mayo de 2026 un récord de 544.837 portaciones móviles.

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Entel lideró las ganancias netas de líneas móviles

Entre las empresas operadoras, Entel, Claro y Guinea Mobile obtuvieron resultados netos positivos durante mayo, al captar más líneas de las que perdieron. Entel registró un saldo favorable de 11.458 líneas y, por primera vez en 2026, superó a Claro, que alcanzó un saldo neto positivo de 8.126 líneas. Guinea Mobile también cerró el mes con un resultado favorable de 137 líneas.

Entel lideró en ganancias netas de líneas móviles, superando a Claro, mientras que Bitel y Movistar reportaron pérdidas.

Entel lideró en ganancias netas de líneas móviles, superando a Claro, mientras que Bitel y Movistar reportaron pérdidas.

En contraste, Bitel y Movistar registraron pérdidas netas de 8.522 y 11.199 líneas, respectivamente. En el segmento de telefonía fija, la herramienta digital Punku reportó 5.580 portaciones durante mayo, un crecimiento de 761,1% frente a abril.

En este mercado, Movistar y ON Empresas lograron los mayores saldos netos positivos con 1.963 y 1.157 líneas, respectivamente, mientras que Cirion Technologies registró la mayor pérdida neta con 1.963 líneas.

Modalidad pospago concentró el 78% de las portaciones

Las líneas de la modalidad postpago representaron más de 425.000 portaciones durante mayo, equivalente al 78% del total mensual. Este resultado constituyó la cuarta cifra más alta registrada para esta modalidad desde el relanzamiento de la portabilidad numérica en julio de 2014.

Por su parte, las portaciones de líneas prepago representaron aproximadamente el 21% del total mensual. En términos absolutos, alrededor de 112.000 líneas bajo esta modalidad cambiaron de empresa operadora durante mayo de 2026.

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