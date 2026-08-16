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Resultados de La Tinka del domingo 16 de agosto de 2026: números ganadores, Sí o Sí, Boliyapa y nuevo pozo

Consulta los resultados oficiales de La Tinka del domingo 16 de agosto de 2026, los números ganadores, el Sí o Sí, la Boliyapa y el nuevo pozo acumulado para el próximo sorteo.

La transmisión del evento de La Tinka comenzará a las 10.30 p. m. y podrá seguirse en América TV, Facebook, YouTube y La República. | Foto: composición LR
La transmisión del evento de La Tinka comenzará a las 10.30 p. m. y podrá seguirse en América TV, Facebook, YouTube y La República. | Foto: composición LR | Foto: La Tinka
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La Tinka realizará un nuevo sorteo este domingo 16 de agosto, con un pozo acumulado de S/24.005.068. Además, se llevarán a cabo los juegos adicionales del Sí o Sí y Boliyapa. La transmisión será a las 10.30 p. m. a través de América TV y las plataformas oficiales de Facebook, YouTube y La República.

Resultados de La Tinka del domingo 16 de agosto

17:58
16/8/2026

¿Cuántas jugadas se puede realizar en La Tinka?

Los ciudadanos que participan de La Tinka podrán elegir 6 números del 1 al 48. Estos deberán de salir en el sorteo para ser acreedores de un premio determinado por Intralot. 

17:58
16/8/2026

¿Cuánto cuesta participar en La Tinka?

Una jugada básica cuesta S/5, y puedes agregar la Boliyapa por S/1 más. Cabe destacar que también hay jugadas múltiples.

17:58
16/8/2026

¿Qué es La Tinka?

Es una marca de juegos de lotería en Perú operada por la empresa La Tinka S.A. del Grupo Intercorp.

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