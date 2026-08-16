Resultados de La Tinka del domingo 16 de agosto de 2026: números ganadores, Sí o Sí, Boliyapa y nuevo pozo

La transmisión del evento de La Tinka comenzará a las 10.30 p. m. y podrá seguirse en América TV, Facebook, YouTube y La República. | Foto: composición LR | Foto: La Tinka

La transmisión del evento de La Tinka comenzará a las 10.30 p. m. y podrá seguirse en América TV, Facebook, YouTube y La República. | Foto: composición LR | Foto: La Tinka

La Tinka realizará un nuevo sorteo este domingo 16 de agosto, con un pozo acumulado de S/24.005.068. Además, se llevarán a cabo los juegos adicionales del Sí o Sí y Boliyapa. La transmisión será a las 10.30 p. m. a través de América TV y las plataformas oficiales de Facebook, YouTube y La República.