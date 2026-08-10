Sueldo mínimo: primer aumento sería en noviembre y el segundo en abril de 2027

El debate trasciende el monto del ingreso y pone sobre la mesa los desafíos de productividad, informalidad y contratación que enfrenta el mercado laboral peruano. | Composición LR/MEF

El debate trasciende el monto del ingreso y pone sobre la mesa los desafíos de productividad, informalidad y contratación que enfrenta el mercado laboral peruano. | Composición LR/MEF

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El aumento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) a S/1.300 se aplicaría en dos etapas y no de manera inmediata. El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, señaló que el primer incremento se concretaría entre octubre y noviembre de este año, mientras que el segundo se aplicaría en abril de 2027.

La propuesta fue expuesta por Cuba durante una entrevista en Latina. El titular del MEF explicó que el Gobierno optaría por fraccionar el incremento de S/170 para reducir el impacto que tendría sobre las empresas y el mercado laboral.

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De acuerdo con el esquema planteado, la RMV pasaría de los actuales S/1.130 a S/1.230 con el primer tramo y posteriormente alcanzaría los S/1.300 en abril de 2027. Sin embargo, el propio ministro indicó que las fechas todavía son tentativas y deberán ser definidas por el Ejecutivo.

El fraccionamiento supone que los trabajadores que actualmente reciben la remuneración mínima no obtendrían los S/170 adicionales de una sola vez. El aumento inicial sería de S/100, mientras que el resto llegaría varios meses después.

El salario mínimo ya está rezagado

El exviceministro de Promoción del Empleo Fernando Cuadros precisó que la política de remuneración mínima no es competencia del Ministerio de Economía, sino del Ministerio de Trabajo.

“La política de salario mínimo, que incluye sus incrementos, es de competencia exclusiva del Ministerio de Trabajo, no del MEF”, señaló, al recordar lo establecido en la Ley de Organización y Funciones del sector.

El economista también discrepó con la idea de postergar el incremento. Indicó que, si se aplicaran los criterios técnicos de inflación y productividad del Consejo Nacional de Trabajo, el salario mínimo ya debería ser mayor.

“En enero de 2026 el salario mínimo ya debería haber alcanzado los S/1.371”, afirmó, precisando que existe un desfase respecto a la propuesta del Gobierno.

Incluso sostuvo que el monto de S/1.300 “se quedaría corto” frente a la evolución de la economía. Según sus estimaciones, considerando inflación y productividad, el salario mínimo podría acercarse a S/1.500 hacia 2027.

Efectos sobre el empleo formal

En contraste, el economista y Decano de la facultad de Economía de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Carlos Adrianzén consideró que la decisión de elevar la RMV es negativa pese a que su aplicación en dos etapas podría reducir el impacto inmediato sobre las empresas.

“Es una pésima idea”, afirmó al ser consultado sobre el cronograma planteado por Cuba. A su juicio, dividir el incremento hace que la medida sea “menos dañina”, pero no elimina sus posibles efectos sobre el mercado laboral.

Adrianzén sostuvo que el aumento puede generar dificultades para determinados trabajadores cuya productividad no alcanza para cubrir el costo de un puesto formal. “El costo formal del puesto va a ir en informalidad o va a quebrar. Tan simple como eso”, señaló al referirse particularmente a las pequeñas empresas.

El economista también cuestionó el argumento de que el impacto sería reducido porque solo una proporción pequeña de trabajadores recibe directamente la RMV.

“Es menos del 3% de la fuerza laboral, eso es cierto, pero a ese poquito le hace daño. El 3% de 20 millones es un montón de gente”, afirmó.

Según su explicación, el problema no radicaría únicamente en cuántas personas reciben actualmente el sueldo mínimo, sino en el efecto que un mayor piso salarial puede tener sobre trabajadores de baja productividad que buscan ingresar o permanecer en el mercado formal.

Debate sobre impacto en mypes: posiciones opuestas

El impacto sobre las micro y pequeñas empresas es uno de los principales puntos de discusión alrededor del incremento. Para Adrianzén, estas compañías tendrían mayores dificultades para absorber el aumento debido a que muchas no cuentan con estructuras administrativas capaces de compensar el incremento del costo laboral mediante mejoras de productividad.

“Siempre hay estrategias en las cuales tú puedes sustituir un factor por otro. Pero lo usual es que las mypes no tengan una gran gerencia, salvo las excepcionales”, sostuvo.

Sin embargo, Cuadros sostuvo que el incremento no necesariamente afecta la formalidad.

“En las MYPES formales, el salario promedio está por encima de los S/1.700 en microempresas y S/2.800 en pequeñas empresas”, explicó, por lo que —según dijo— un aumento a S/1.300 no tendría impacto negativo significativo.

El economista añadió que el problema de la informalidad no se resuelve congelando el salario mínimo, sino con políticas estructurales.

“No tiene que ver con el salario mínimo. El problema es la estructura productiva del país”, afirmó.

Para Cuadros, la clave para reducir la informalidad está en la diversificación productiva y en políticas que eleven la productividad de las empresas.

Planteó medidas como acceso a financiamiento formal, capacitación laboral, simplificación administrativa, fortalecimiento de la inspección laboral y promoción de sectores intensivos en mano de obra como textiles, agroindustria, turismo y manufactura.

“El problema no va por mantener el salario mínimo congelado, sino por generar empleo formal en sectores productivos”, sostuvo.

Asimismo, señaló que el Estado debe apuntar a que el salario mínimo cubra la canasta básica familiar, que actualmente supera los S/1.800, en línea con el mandato constitucional.

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¿Por qué abril de 2027?

Cuba explicó que el segundo tramo se plantea para abril del próximo año, después del periodo de verano y de los posibles efectos asociados al Fenómeno El Niño. El objetivo sería evitar que el aumento completo coincida con un periodo de mayor incertidumbre climática y económica.

Así, el cronograma tentativo del MEF quedaría dividido en dos momentos: un primer incremento de S/100 hacia noviembre de 2026 y un segundo de S/70 en abril de 2027.

No obstante, mientras el Ejecutivo no publique la norma correspondiente, ambas fechas deben considerarse como una previsión y no como un calendario definitivo.

La RMV vigente de S/1.130 fue establecida en 2025. Llevarla a S/1.300 representaría un incremento acumulado de S/170, equivalente a aproximadamente 15% respecto del monto actual.

El aumento no alcanza a todos los trabajadores

Otro elemento que estará en el centro del debate es el alcance real de la medida. El incremento de la RMV beneficia directamente a quienes se encuentran en empleos formales sujetos a este piso salarial, pero no implica un aumento automático para los trabajadores informales.

Mientras Adrianzén advierte que el alza podría afectar la contratación de trabajadores de baja productividad, Cuadros sostiene que el impacto en las mypes formales sería limitado y que el problema de fondo es estructural.

De esta manera, el cronograma planteado por el MEF abre un debate más amplio: si el incremento del salario mínimo mejora efectivamente los ingresos sin afectar la formalización laboral o si, por el contrario, requiere reformas productivas complementarias para evitar efectos adversos en el empleo.