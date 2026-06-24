Osiptel: ‘Checa tus líneas’ dio de baja más de 77.000 líneas móviles no reconocidas en solo seis meses, ¿cómo saber si tienes alguna a tu nombre?

La plataforma permite a los usuarios verificar cuántas líneas móviles tienen registradas a su nombre y reportar aquellas desconocidas. | Foto: Osiptel

La plataforma permite a los usuarios verificar cuántas líneas móviles tienen registradas a su nombre y reportar aquellas desconocidas. | Foto: Osiptel

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Osiptel informó que un total de 77.155 líneas móviles fueron dadas de baja durante los primeros seis meses de funcionamiento de la renovada herramienta digital Checa tus líneas. La medida se aplicó luego de que ciudadanos reportaran servicios registrados a su nombre que no reconocían haber contratado.

Según el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), desde el 12 de diciembre de 2025 el aplicativo no solo permite consultar cuántas líneas móviles están registradas a nombre de una persona, sino también reportar aquellas que desconoce, mediante un proceso de validación de identidad con la plataforma ID Perú del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

TE RECOMENDAMOS KEIKO CELEBRA E INICIA DISPUTA POR LA ALCALDÍA DE LIMA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: AFP Habitat y AFP Integra descartan aportes obligatorios y proponen incentivos para el ahorro de jubilación de trabajadores independientes

Checa tus líneas: consulta de servicios móviles registrados

Los usuarios que desean verificar cuántas líneas móviles tienen registradas a su nombre deben ingresar al aplicativo Checa tus líneas, seleccionar el tipo de documento de identidad correspondiente, ingresar el número del documento y hacer clic en la opción 'Consultar'.

Tras completar la consulta, el sistema muestra las líneas móviles asociadas al usuario con los últimos cuatro dígitos ocultos, además de la modalidad de contratación —prepago, pospago o control— y la empresa operadora vinculada a cada servicio.

Reporte de líneas no reconocidas mediante verificación facial

Cuando un usuario identifica una o más líneas móviles que no reconoce, puede utilizar la opción 'No reconozco una o más líneas' disponible en la plataforma. Para continuar con el procedimiento, debe validar su identidad mediante la plataforma ID Perú del Reniec.

Durante este proceso, el sistema genera un código QR que debe ser escaneado desde un teléfono celular para realizar la verificación facial. Una vez completada la autenticación, el usuario puede visualizar nuevamente las líneas registradas a su nombre y seleccionar aquellas que desconoce para presentar el reporte correspondiente.

Atención de solicitudes y plazo para la baja de líneas

Después de que el usuario envía la solicitud sobre líneas no reconocidas, el sistema se integra con el aplicativo Checa tu caso y genera automáticamente un expediente dirigido a la empresa operadora involucrada.

De acuerdo con la información difundida por Osiptel, las empresas operadoras deben atender estos casos en un plazo máximo de tres días hábiles. Como resultado de este mecanismo, 77.155 líneas móviles no reconocidas fueron dadas de baja durante los primeros seis meses de funcionamiento de la renovada herramienta digital.