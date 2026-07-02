Beca Perú 2026: estas son las regiones, carreras y requisitos para acceder a una de las 291 becas disponibles hasta el 8 de julio

Postula a una beca de Beca Perú 2026 para estudiar carreras profesionales y técnicas en universidades e institutos privados. | Composición LR/IA

Postula a una beca de Beca Perú 2026 para estudiar carreras profesionales y técnicas en universidades e institutos privados. | Composición LR/IA

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El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), adscrito al Ministerio de Educación (Minedu), abrió el segundo momento de la convocatoria de Beca Perú 2026, que ofrece 291 becas para que peruanos de cualquier edad egresados del colegio puedan estudiar una carrera profesional o técnica en universidades e institutos privados ubicados en 15 regiones del país.

El proceso de postulación es virtual, gratuito y estará disponible hasta el miércoles 8 de julio a las 11:59 p. m. Si estas interesado en obtener una de estas becas puedes ingresas al siguiente enlace: www.pronabec.gob.pe/beca-peru

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Las vacantes son financiadas por instituciones privadas mediante convenios suscritos con Pronabec. Cada entidad educativa establece los beneficios, los requisitos de postulación y las condiciones para conservar la beca, aunque en la mayoría de los casos la cobertura comprende los costos académicos de la carrera elegida.

Beca Perú 2026: ¿qué regiones y carreras participan en la convocatoria?

La convocatoria reúne oportunidades de estudio en Lima, Piura, Junín, Cusco, Arequipa, La Libertad, Lambayeque, Ayacucho, Áncash, Callao, Huancavelica, Puno, San Martín y Tacna, entre otras regiones.

Lima concentra la mayor oferta con 212 becas, dirigidas a carreras como Big Data y Ciencia de Datos, Gestión Agrícola, Ingeniería Biomédica, Farmacia y Bioquímica, Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería de Gestión Minera, entre otras.

Piura cuenta con 22 vacantes para Ingeniería Ambiental, Economía, Arquitectura, Ingeniería Mecánico-Eléctrica, Ciencias de la Educación y Panadería y Pastelería.

En tanto, Junín ofrece 16 becas para Administración, Contabilidad y Finanzas, y Economía. Cusco dispone de nueve vacantes para Administración Turística (nivel profesional técnico), Administración y Contabilidad, mientras que Arequipa ofrece nueve becas para Electricidad Industrial, Marketing Digital Analítico, Contabilidad, Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones, Ingeniería Ambiental y Tecnología Médica, especialidad en Terapia Física y Rehabilitación.

Asimismo, La Libertad y Lambayeque cuentan con siete vacantes cada una. En la primera región se incluyen carreras como Tecnología de la Producción, Comunicación y Periodismo, Ingeniería Agroindustrial, Nutrición y Dietética, Ingeniería Agrónoma y Agroexportación y Educación Inicial.

En Lambayeque se ofertan becas para Administración de Negocios Internacionales, Administración Turística y Administración Hotelera; estas dos últimas, en nivel profesional técnico.

La convocatoria también considera becas para Enfermería Técnica en Ayacucho, Contabilidad en Áncash, Administración y Negocios Internacionales en el Callao, Educación Secundaria y Bilingüe en Huancavelica, Ingeniería de Industrias Alimentarias en Puno, Administración en San Martín e Ingeniería Ambiental en Tacna.

Requisitos de Beca Perú 2026 y qué cubren las becas

Beca Perú está dirigida a peruanos de cualquier edad que hayan culminado la educación secundaria y deseen iniciar estudios superiores en una universidad o instituto privado participante de la convocatoria.

Cada institución educativa define los requisitos de postulación, los beneficios y las condiciones de permanencia de los estudiantes seleccionados.

Según Pronabec, en la mayoría de los casos las becas cubren los costos académicos de la carrera.

Ministerio de Educación destaca el trabajo conjunto con las instituciones privadas

La ministra de Educación, María Esther Cuadros, destacó la articulación entre el Estado y las instituciones privadas para ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior mediante esta convocatoria.

Para obtener más información sobre el proceso de postulación, las carreras disponibles y las instituciones participantes, las personas interesadas pueden consultar la página oficial de Beca Perú.

Además, Pronabec habilitó su canal de Facebook, el WhatsApp institucional 914 121 106, la línea gratuita 080 00 00 18 y la central telefónica (01) 612 8230 para atender consultas.