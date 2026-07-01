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Osiptel: uno de cada tres usuarios reportó fallas importantes con el servicio móvil, pese a que la satisfacción llegó al 65% en 2025

El estudio de Osiptel indicó que el 64% de usuarios está satisfecho con el internet fijo. Sin embargo, el 33% reportó problemas significativos, principalmente caídas del servicio y fallas de conexión.

Osiptel evalúa satisfacción de usuarios con servicios de telecomunicaciones en 2025.
Osiptel evalúa satisfacción de usuarios con servicios de telecomunicaciones en 2025. | Composición LR/IA
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El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) informó que el 65% de los usuarios se mostró satisfecho con el servicio móvil en 2025, lo que representa un incremento de 13 puntos porcentuales frente al 2024, según los resultados del Estudio sobre el nivel de satisfacción de los usuarios con sus servicios de telecomunicaciones 2025.

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Pese al avance en los niveles de satisfacción, el informe también reveló que el 33% de los usuarios a nivel nacional indicó haber experimentado un problema que considera importante con el servicio móvil.

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Entre las principales incidencias reportadas figuran los problemas con el internet (39%) y las caídas del servicio (30%).

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Satisfacción con el servicio móvil aumentó en 2025, según Osiptel

De acuerdo con el estudio de Osiptel, las mayores calificaciones de satisfacción con el servicio móvil se registraron en Tumbes, con 76%; seguido del Callao, con 73%; y Lima, con 71%.

En el análisis por empresa operadora, Entel y Claro obtuvieron el mayor nivel de satisfacción entre los usuarios, con 71% cada una. Les siguieron Bitel, con 69%, y Movistar, con 49%.

Claro y Entel comparten el mayor nivel de satisfacción con 71% entre los usuarios, mientras que Movistar alcanzó solo el 49%.

Claro y Entel comparten el mayor nivel de satisfacción con 71% entre los usuarios, mientras que Movistar alcanzó solo el 49%.

Asimismo, la insatisfacción con el servicio móvil descendió de 23% en 2024 a 17% en 2025, lo que, según el estudio, confirma que los consumidores valoran mejoras en la relación precio-calidad de las empresas operadoras, así como en la calidad, velocidad y cobertura de los servicios móviles.

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Internet fijo también mejora, pero persisten interrupciones del servicio

Se mostró en el estudio de Osiptel que el 64% de los usuarios manifestó estar satisfecho con el servicio de internet fijo en 2025, lo que significó un incremento de 19 puntos porcentuales respecto al 2024. En paralelo, la insatisfacción con este servicio disminuyó de 29% a 16%.

Respecto a las empresas operadoras, Win alcanzó el mayor nivel de satisfacción entre sus usuarios, con 80%, seguida de Wow, con 69%; Claro, con 66%; y Movistar, con 51%.

La satisfacción con el servicio de internet fijo ascendió al 64%, con Win liderando la satisfacción con un 80%.

La satisfacción con el servicio de internet fijo ascendió al 64%, con Win liderando la satisfacción con un 80%.

Además, el 40% de los usuarios indicó haber enfrentado problemas importantes con el servicio de internet fijo, principalmente por interrupciones del internet (28%) y la caída total del servicio (26%).

Estudio de Osiptel también evaluó televisión de paga y telefonía fija

Además del servicio móvil e internet fijo, el Estudio sobre el nivel de satisfacción de los usuarios con sus servicios de telecomunicaciones 2025 evaluó otros servicios de telecomunicaciones.

En televisión de paga, el nivel de satisfacción alcanzó el 52%, mientras que en telefonía fija llegó al 63%.

Osiptel señaló que realiza este estudio desde 2012 con el objetivo de conocer las expectativas, requerimientos y el nivel de satisfacción de los usuarios con los servicios públicos de telecomunicaciones.

Asimismo, la evaluación mide el grado de conocimiento de los usuarios sobre sus derechos y obligaciones en relación con estos servicios.

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