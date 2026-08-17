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Luis Galarreta y Gabinete Ministerial se presentarán este 20 de agosto en la Cámara de Diputados

La fecha propuesta por el presidente del Consejo de Ministros coincide con los treinta días de plazo constitucional tras la conformación del equipo ministerial.

PCM acudirá al Congreso el 20 de agosto. Foto: Composición/LR
PCM acudirá al Congreso el 20 de agosto. Foto: Composición/LR
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El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, solicitó al Congreso la convocatoria a un Pleno de la Cámara de Diputados para el próximo 20 de agosto. El pedido, dirigido al presidente de la Mesa Directiva, Óscar Reto, invoca el artículo 130 de la Constitución. La norma obliga al Gabinete Ministerial a exponer su política general ante el Parlamento dentro de los treinta días posteriores a su conformación. Galarreta propuso que la sesión se realice a las 10 de la mañana.

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