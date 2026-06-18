Día del Padre: Osiptel advierte que operadoras deben respetar promociones y beneficios anunciados a usuarios, ¿qué pasa si no cumplen?

Usuarios pueden presentar reclamos por incumplimiento de beneficios ofrecidos por operadoras de telecomunicaciones. | Composición LR/IA

Usuarios pueden presentar reclamos por incumplimiento de beneficios ofrecidos por operadoras de telecomunicaciones. | Composición LR/IA

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Las empresas operadoras están obligadas a cumplir con las promociones, ofertas y beneficios que anuncian a los usuarios durante las campañas por el Día del Padre, debido a que estas condiciones forman parte del contrato del servicio, informó el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

El regulador precisó que toda publicidad, promoción u oferta difundida por las operadoras tiene carácter vinculante, por lo que los beneficios ofrecidos, como descuentos, bonos de datos, incrementos de velocidad o condiciones especiales, deben entregarse en los términos anunciados. Además, recordó que el incumplimiento de estas disposiciones constituye una infracción susceptible de sanción.

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Operadoras deben respetar promociones y condiciones ofrecidas a usuarios

De acuerdo con las Normas de Condiciones de Uso, establecen que las operadoras deben brindar información clara, suficiente y oportuna sobre las características, condiciones y alcances de los servicios que ofrecen.

Asimismo, están obligadas a respetar los términos acordados durante la contratación y garantizar una adecuada prestación del servicio.

La normativa también establece que los usuarios pueden presentar reclamos cuando consideren que sus derechos fueron afectados o que la empresa no cumplió con las condiciones del servicio.

¿La operadora incumplió lo prometido? Conoce tus derechos y cómo reclamar

Si quieres presentar un reclamo, puedes hacerlo a través de cualquiera de los canales de atención habilitados por tu empresa operadora, como oficinas presenciales, líneas telefónicas, páginas web o aplicativos móviles.

Además, si necesitas orientación sobre tus derechos como usuario, puedes comunicarte con el FonoAyuda 1844 o realizar consultas mediante la plataforma digital Osiptel Te Ayuda (https://teayudamos.osiptel.gob.pe).

Este procedimiento aplica, por ejemplo, cuando no se entregan los descuentos ofrecidos, los bonos promocionales, los gigas adicionales o cualquier otro beneficio difundido como parte de una campaña comercial.

La operadora está obligada a registrar la solicitud y proporcionar un código o constancia que permita al usuario hacer seguimiento a su caso. Además, deberá emitir una respuesta dentro de un plazo máximo de 20 días hábiles. Si el usuario no está conforme con la decisión o no recibe respuesta dentro del plazo establecido, puede recurrir a las instancias correspondientes para continuar con el procedimiento de reclamación.

Recomendaciones del Osiptel para proteger los derechos de los usuarios

Antes de contratar un servicio durante la festividad por el Día del Padre u otras celebraciones, el Osiptel exhortó a los usuarios a informarse adecuadamente sobre las condiciones de las promociones ofrecidas.

El organismo recomendó conservar evidencias de las ofertas, como capturas de pantalla, mensajes de texto o correos electrónicos. Además, sugirió verificar que el contrato incluya el nombre y el enlace del detalle de la promoción, a fin de contar con sustento en caso de presentar un reclamo ante la empresa operadora.