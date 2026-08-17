➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este lunes 17 de agosto, según Jhan Sandoval
No te pierdas las recomendaciones y advertencias de Jhan Sandoval para cada signo. Prepárate para afrontar el día con confianza y conocimiento de lo que te espera.
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- Horóscopo Zodiacal
¿Quieres saber qué te dicen los astros para este lunes 17 de agosto? Revisa el horóscopo de HOY elaborado por el tarotista peruano Jhan Sandoval y descubre sus predicciones más precisas para los 12 signos del zodiaco —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis— y conoce qué se anuncia para tu signo en temas como el amor, trabajo, salud y otros aspectos de tu vida.
Horóscopo de hoy, lunes 17 de agosto: predicciones para tu signo
- Aries: Una persona con malas intenciones intentará perjudicarte y bloquear tus caminos, pero la protección que tendrás de las personas que te rodean te permitirá estar protegido y alejar a tus enemigos.
- Tauro: Una amistad te hará una propuesta que no será del todo positiva por falta de estructura y planeamiento. En el amor, alguien que no deja de pensar en ti se aproximará. Evalúa y no te precipites.
- Géminis: Ese viaje o traslado que pensaste concretar se demorará, paciencia. En el amor, aunque sientas la intención de esa persona en aclarar las diferencias, necesitas de tiempo para poder reflexionar.
- Cáncer: Esa persona que te debe un dinero te lo devolverá, este monto te permitirá atender y resolver asuntos domésticos que tenías pospuestos. Un familiar te buscará para disculparse por su actitud.
- Leo: Un compañero que trabaja contigo está cometiendo errores en su gestión que no logra detectar. Te darás cuenta a tiempo y lo guiaras. En el amor, aléjate de alguien que no actúa con sinceridad.
- Virgo: Es posible que realices una inversión que no generará retorno inmediato, analiza bien antes de ejecutar. En el amor, amas a esa persona, pero no perdonas sus errores. Aprende a olvidar.
- Libra: Superarás los obstáculos que hasta hace poco pensaste imposibles de manejar. Tu éxito será visto y admirado por muchas personas. En el amor, invertirás tiempo y dinero en tu cuidado personal.
- Escorpio: Estás reprimiendo emociones que necesitas liberar. Acumular solo te genera malestar y esto te afecta en todos los sentidos. Busca a esa persona y expresa lo que sientes, te sentirás mejor.
- Sagitario: Iniciarás una actividad que será muy gratificante y positiva para ti. Si tienes en mente iniciar un negocio, este es el momento. En el amor, controla tu carácter o propiciarás una discusión.
- Capricornio: No caigas en la rutina y sé minucioso en tu labor; el cansancio y la monotonía te haría pasar por alto detalles que podrían perjudicar tus avances. En el amor, cálmate y trata de escuchar.
- Acuario: Una amistad te dará un consejo que te permitirá resolver un problema que hace mucho venía preocupándote. En lo personal, no te aísles y acepta la invitación de esa persona. Te divertirás.
- Piscis: No centres tus pensamientos en lo negativo y trata de ser estratégico. Ese problema que tienes al frente se resolverá si mantienes la calma y evitas una actitud victimista. Paciencia y buen ánimo.