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➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este lunes 17 de agosto, según Jhan Sandoval

No te pierdas las recomendaciones y advertencias de Jhan Sandoval para cada signo. Prepárate para afrontar el día con confianza y conocimiento de lo que te espera.

Descubre las predicciones del horóscopo de hoy, lunes 17 de agosto, elaborado por el tarotista Jhan Sandoval para cada uno de los 12 signos del zodiaco.
Descubre las predicciones del horóscopo de hoy, lunes 17 de agosto, elaborado por el tarotista Jhan Sandoval para cada uno de los 12 signos del zodiaco. | Foto: composición LR
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¿Quieres saber qué te dicen los astros para este lunes 17 de agosto? Revisa el horóscopo de HOY elaborado por el tarotista peruano Jhan Sandoval y descubre sus predicciones más precisas para los 12 signos del zodiaco —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis— y conoce qué se anuncia para tu signo en temas como el amor, trabajo, salud y otros aspectos de tu vida.

Horóscopo de hoy, lunes 17 de agosto: predicciones para tu signo

  • Aries: Una persona con malas intenciones intentará perjudicarte y bloquear tus caminos, pero la protección que tendrás de las personas que te rodean te permitirá estar protegido y alejar a tus enemigos.
  • Tauro: Una amistad te hará una propuesta que no será del todo positiva por falta de estructura y planeamiento. En el amor, alguien que no deja de pensar en ti se aproximará. Evalúa y no te precipites.
  • Géminis: Ese viaje o traslado que pensaste concretar se demorará, paciencia. En el amor, aunque sientas la intención de esa persona en aclarar las diferencias, necesitas de tiempo para poder reflexionar.
  • Cáncer: Esa persona que te debe un dinero te lo devolverá, este monto te permitirá atender y resolver asuntos domésticos que tenías pospuestos. Un familiar te buscará para disculparse por su actitud.
  • Leo: Un compañero que trabaja contigo está cometiendo errores en su gestión que no logra detectar. Te darás cuenta a tiempo y lo guiaras. En el amor, aléjate de alguien que no actúa con sinceridad.
  • Virgo: Es posible que realices una inversión que no generará retorno inmediato, analiza bien antes de ejecutar. En el amor, amas a esa persona, pero no perdonas sus errores. Aprende a olvidar.
  • Libra: Superarás los obstáculos que hasta hace poco pensaste imposibles de manejar. Tu éxito será visto y admirado por muchas personas. En el amor, invertirás tiempo y dinero en tu cuidado personal.
  • Escorpio: Estás reprimiendo emociones que necesitas liberar. Acumular solo te genera malestar y esto te afecta en todos los sentidos. Busca a esa persona y expresa lo que sientes, te sentirás mejor.
  • Sagitario: Iniciarás una actividad que será muy gratificante y positiva para ti. Si tienes en mente iniciar un negocio, este es el momento. En el amor, controla tu carácter o propiciarás una discusión.
  • Capricornio: No caigas en la rutina y sé minucioso en tu labor; el cansancio y la monotonía te haría pasar por alto detalles que podrían perjudicar tus avances. En el amor, cálmate y trata de escuchar.
  • Acuario: Una amistad te dará un consejo que te permitirá resolver un problema que hace mucho venía preocupándote. En lo personal, no te aísles y acepta la invitación de esa persona. Te divertirás.
  • Piscis: No centres tus pensamientos en lo negativo y trata de ser estratégico. Ese problema que tienes al frente se resolverá si mantienes la calma y evitas una actitud victimista. Paciencia y buen ánimo.
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