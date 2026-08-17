➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este lunes 17 de agosto, según Jhan Sandoval

Descubre las predicciones del horóscopo de hoy, lunes 17 de agosto, elaborado por el tarotista Jhan Sandoval para cada uno de los 12 signos del zodiaco. | Foto: composición LR

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¿Quieres saber qué te dicen los astros para este lunes 17 de agosto? Revisa el horóscopo de HOY elaborado por el tarotista peruano Jhan Sandoval y descubre sus predicciones más precisas para los 12 signos del zodiaco —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis— y conoce qué se anuncia para tu signo en temas como el amor, trabajo, salud y otros aspectos de tu vida.

Horóscopo de hoy, lunes 17 de agosto: predicciones para tu signo