Otro desaparecido en La Pampa: tiene dos fusiles y dos pistolas registradas en Sucamec

El 4 de julio de 2026, familiares de Jeffri Santiago Yarasca, denunciaron su desaparición.

El 4 de julio de 2026, familiares de Jeffri Santiago Yarasca, denunciaron su desaparición.

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El 4 de julio del 2026, Jeffri Santiago Yarasca, de 34 años, fue reportado por sus familiares como desaparecido en la comisaría de Santa Rosa, ubicada en el distrito de Inambari, en la provincia de Tambopata (Madre de Dios).

Nacido el 9 de julio de 1992, en el distrito de Ica, en la provincia del mismo nombre,

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Jeffri Santiago fue reclutado por las denominadas “empresas de seguridad” para trabajar como resguardo en los campamentos de mineros ilegales en Madre de Dios. Sin embargo, desde hace 50 días nadie sabe de su paradero.

Testimonios de algunos testigos revelaron que Jeffri Santiago Yarasca, de 1,72 de estatura y con un característico tatuaje de una calavera en el hombro izquierdo, fue visto por última vez en la localidad de Huepetuhe, en la provincia del Manu, en Madre de Dios, una zona considerada como el epicentro de la minería ilegal y el crimen organizado.

El 6 de julio de 2026, el fusil de Jeffri Santiago, fue incautado en manos de la banda criminal "Los Guardianes de La Pampa".

Una pista segura

Dos días después de haber sido reportado como desaparecido, la carabina de Jeffri Santiago Yarasca, una Franchi Horizon calibre .2790 Winchester, apareció entre el armamento incautado a los 21 integrantes de la organización criminal Los Guardianes de La Pampa, el 6 de julio del 2026.

Las autoridades presumen que Jeffri Santiago fue reclutado por el cabecilla de la banda, Edson Fernández Pérez, “Chilli”, atraído por la buena paga mensual que se le daba: 3.000 soles por sus funciones y 3.500 soles por el “alquiler” de su arma.

El centro de operaciones de Los Guardianes de La Pampa es precisamente la zona de alta presencia de los mineros auríferos ilegales, en el área de amortiguamiento de la reserva nacional de Tambopata.

En el megaoperativo se incautaron 19 fusiles, 10 pistolas de 9 milímetros, 6 minas unipersonales tipo Claymore, 9 granadas de guerra, chalecos antibalas y más de 30 mil municiones de diferente calibre.

Precisamente uno de los 19 fusiles le pertenecía a Jeffri Santiago Yarasca. Su carabina Franchi Horizon, de serie FB046231Z, está equipada con mira telescópica y un bípode.

“El arma registrada a nombre de Jeffri Santiago Yarasca es un fusil para funciones de observación, vigilancia o disparos de precisión a larga distancia e incrementa considerablemente la capacidad táctica del grupo criminal, con la finalidad de neutralizar cualquier amenaza”, explicó a La República uno de los oficiales de la Dirección de Medio Ambiente de la PNP que participó en el operativo.

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Registro de arsenal

Fuentes de Inteligencia indicaron a este diario que Jeffri Santiago registró en la Superintendencia Nacional de Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) cuatro armas a su nombre. Se trata de dos pistolas: la checa CZ y la austríaca Glock de 9 milímetros y dos carabinas, una norteamericana Anderson AM15 y otra Franchi Horizon.

El caso de Jeffri Santiago se suma a la desaparición de los sargentos en retiro del Ejército, Pablo Martínez Tocas, y de la Fuerza Aérea, Johan Cordero Yaros. Ambos fueron captados por Kelner Wong Vela, alias 'Teddy', encargado de reclutar a licenciados de las Fuerzas Armadas para la mafia de 'Chilli'.

En agosto de 2025, 'Teddy' los contrató para dar seguridad a empresas mineras en Madre de Dios, pero desde que partieron de sus casas en Lima, no hay rastro de ellos.

Este diario contactó a los familiares de Jeffri Santiago, pero prefirieron guardar silencio.

Es muy probable que Jeffri Santiago Yarasca haya perdido la vida durante un enfrentamiento con las bandas rivales. Las organizaciones criminales, cuando pierden a sus integrantes, los entierran en fosas clandestinas.