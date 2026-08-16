PBI creció 3,05% hasta junio, pero pesca y manufactura retrocedieron

La menor disponibilidad de anchoveta golpeó a la industria pesquera y contribuyó al retroceso de la manufactura en junio. | Andina

La menor disponibilidad de anchoveta golpeó a la industria pesquera y contribuyó al retroceso de la manufactura en junio. | Andina

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La economía peruana mantuvo su expansión durante el primer semestre del año, aunque llegó a junio con menos fuerza. La producción nacional creció 1,75% ese mes y acumuló un avance de 3,05% entre enero y junio, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En los últimos 12 meses, entre julio de 2025 y junio de 2026, el crecimiento llegó a 3,33%.

El resultado de junio deja, sin embargo, una economía bastante menos uniforme de lo que su cifra sugiere. Mientras construcción y comercio avanzaron con fuerza y sostuvieron la actividad, pesca, agropecuario y manufactura terminaron en negativo. La desaceleración también es visible en la secuencia de los últimos meses: el crecimiento pasó de 3,81% en abril a 2,18% en mayo y 1,75% en junio.

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Evolución Mensual de la Producción Nacional: 2022-2026.

La pesca registró el mayor desplome, con una caída de 51,94%, pero no fue la que más golpeó al resultado mensual debido a su reducido peso dentro de la economía. La manufactura, que retrocedió 6,19%, tuvo un impacto mayor y fue el sector que más restó al crecimiento de junio. El agropecuario también terminó entre los principales lastres, mientras que comercio y construcción concentraron buena parte del impulso.

Construcción y comercio sostuvieron el avance

La construcción creció 9,04% en junio y volvió a ser uno de los principales motores de la economía. El consumo interno de cemento aumentó 12,54%, impulsado por obras privadas como ampliaciones de plantas manufactureras, proyectos de electrificación, centros mineros y construcción de viviendas.

La obra pública tuvo un comportamiento bastante más modesto, pues la ejecución física apenas aumentó 1,18%, con una mayor inversión de los gobiernos locales y regionales.

Entre las obras que contribuyeron al resultado, el INEI menciona el mejoramiento del Hospital Camaná, en Arequipa, y la carretera Santa María–Santa Teresa–Puente Hidroeléctrico Machu Picchu, en Cusco. El comportamiento de la construcción se complementó con el avance del comercio, que creció 7,81% y encontró uno de sus principales impulsos en la venta de vehículos livianos y pesados, además de motocicletas. El rubro automotriz aumentó 30,97%, mientras que el comercio mayorista se apoyó en la venta de combustibles, maquinaria pesada y materiales de construcción.

Otros servicios acompañaron esta expansión, aunque con resultados más moderados. Alojamiento y restaurantes crecieron 5,04%, con un aumento de 8,22% en el servicio de bebidas, asociado en parte a la transmisión de los partidos del Mundial de Fútbol 2026.

La producción nacional en junio 2026 registró crecimiento de 1,75%.

En telecomunicaciones y otros servicios de información, el crecimiento fue apenas de 0,38%, aunque hubo actividades con un comportamiento bastante más dinámico. La programación y transmisión de televisión y radio aumentó 15,49%, impulsada por la cobertura del Mundial y la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El sector financiero, a su vez, creció 1,52% y acumuló tres meses consecutivos de expansión, con un aumento de 8,74% en los créditos de consumo de la banca múltiple. Durante junio, la tasa de referencia del Banco Central permaneció en 4,25%.

La anchoveta explica el desplome de la pesca

El mayor retroceso de junio estuvo en la pesca, que cayó 51,94% debido principalmente a la menor extracción destinada al consumo humano indirecto, es decir, la anchoveta utilizada para producir harina y aceite de pescado. El desembarque de esta especie pasó de 462.302 toneladas en junio de 2025 a apenas 629 toneladas este año, una reducción de 99,9%, luego de que el Ministerio de la Producción suspendiera temporalmente su captura para proteger la biomasa.

La pesca destinada al consumo humano directo tuvo un comportamiento distinto y creció 9,49%, pero su avance fue insuficiente para compensar la caída de la anchoveta. El retroceso, además, no quedó limitado al sector pesquero: también golpeó a la manufactura, que cayó 6,19%.

La caída de estas actividades ayuda a explicar por qué el crecimiento de junio fue más débil que el registrado en los meses anteriores. La pesca y la manufactura están estrechamente vinculadas a la producción industrial, de modo que un menor desembarque de anchoveta termina repercutiendo también en las plantas que procesan el recurso.

El agro también retrocedió y la minería perdió ritmo

El sector agropecuario cayó 8,12% en junio, principalmente por el retroceso de la actividad agrícola, afectada por las condiciones climáticas asociadas a la Alerta de El Niño Costero. Entre los cultivos más golpeados estuvieron la aceituna, el arroz cáscara y la cebolla. La actividad pecuaria, en cambio, creció 1,69% y amortiguó parcialmente la caída.

Minería e hidrocarburos también retrocedieron, con una contracción de 2,18%, debido principalmente a una menor producción de zinc, cobre, plata, plomo y oro.

Con ello, la economía acumuló un crecimiento de 3,05% en el primer semestre, aunque con una pérdida de ritmo en los últimos meses. Los analistas consultados por el Banco Central de Reserva mantienen una proyección de crecimiento de 3,3% para 2026. El resultado deja una expansión todavía positiva, pero sostenida por pocos sectores, mientras pesca, agro y manufactura enfrentan retrocesos que podrían pesar sobre el segundo semestre si se prolongan.