¿Qué pasó con Luren Márquez y por qué se le quitó la corona del Miss Universe Perú a 3 meses del Miss Universe 2026?

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Luren Márquez quedó en el centro de la polémica luego de que la organización del Miss Perú anunciara su destitución como representante nacional para el Miss Universo 2026, certamen que se realizará el próximo 24 de noviembre en Puerto Rico. La decisión generó sorpresa debido a que ocurrió apenas tres meses antes de la competencia internacional y, en un primer momento, no se detallaron públicamente las razones de su salida.

En medio de las especulaciones, el periodista español Jordi Martín, quien mantiene una cercana amistad con la peruana, fue entrevistado por el programa 'Amor y fuego' y reveló una versión sobre lo que habría ocurrido detrás de su destitución. Según el comunicador, la organización del Miss Perú le habría solicitado a la modelo el pago de US$30.000 para poder asistir a la final del Miss Universo en Puerto Rico. Al responder que no contaba con dicha cantidad, según Martín, le habrían comunicado que quedaba destituida.

Organización del Miss Perú habría destituido a Luren Márquez por no entregarles US$30.000, según Jordi Martín

Jordi Martín afirmó en 'Amor y fuego' que la organización del Miss Perú estaría atravesando dificultades económicas y que, por esa razón, le habría solicitado a Luren Márquez una importante suma de dinero para costear su participación en el Miss Universo. “La organización del Miss Perú está pasando por una situación complicada de dinero y le habrían dicho a Luren Márquez que les pague 30.000 dólares si quería ir a la final del Miss Universo en Puerto Rico”, afirmó el periodista español.

Según la versión que expuso el comunicador, Luren Márquez respondió que no tenía los US$30.000 que supuestamente le solicitaron. “Allí le dicen que quedas destituida”, aseguró el comunicador al contar cómo se habría producido la salida de la modelo del certamen de belleza.

El español también cuestionó la explicación que habría dado la organización sobre un supuesto incumplimiento de las obligaciones de la reina. “Ellos (organización del Miss Perú) alegan al público que Luren Márquez no ha cumplido con sus obligaciones como reina. A mí las personas cercanas a Luren lo que me dicen es que sí ha cumplido”, manifestó.

En ese sentido, Martín mencionó un incidente ocurrido durante un evento en Perú, en el que Luren debía tomar un avión en Miami, pero el vuelo se retrasó aproximadamente dos horas y la modelo no habría podido llegar a tiempo. “Pero sí ha cumplido con todas las obligaciones. Ella jamás ha dejado tirada a la organización. Pero dicen eso para quedar bien”, sostuvo.

Jordi Martín le exige a Jessica Newton que diga la verdad

Tras revelar la versión que maneja sobre la salida de Luren Márquez, Jordi Martín dirigió sus críticas hacia Jessica Newton, directora de la Organización Miss Perú. El periodista cuestionó que la modelo haya sido destituida cuando, según su relato, poco antes se mostraba ilusionada con la posibilidad de representar al país en el Miss Universo 2026.

“Ella hace dos días estaba dando una entrevista en Puerto Rico donde decía que estaba súper ilusionada con el Miss Universo. Era el sueño de su vida. Yo tengo una relación de amistad muy buena con Luren. Así que la señora Jessica Newton no se dedique a contarle mentiras a la gente y que diga la verdad”, afirmó Martín en 'Amor y fuego'.