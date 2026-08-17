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Sociedad

Lluvias en Lima: suspenden clases presenciales este lunes para colegios en VMT, VES y SJM

La medida preventiva alcanza a las escuelas ubicados en las zonas afectadas de Lima Sur. Los estudiantes continuarán sus actividades en modalidad virtual mientras las autoridades monitorean las condiciones.

La DRELM suspende clases presenciales en Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores el 17 de agosto por intensas lluvias.
La DRELM suspende clases presenciales en Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores el 17 de agosto por intensas lluvias. | composición LR
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La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) dispuso que las instituciones educativas ubicadas en las zonas afectadas de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores no desarrollen clases presenciales este lunes 17 de agosto, debido a las intensas lluvias registradas durante las últimas horas.

La medida fue comunicada la noche del domingo 16 de agosto y busca proteger a estudiantes, docentes y trabajadores ante las dificultades generadas por las precipitaciones, entre ellas la acumulación de agua, problemas de transitabilidad y el colapso de sistemas de desagüe en algunos sectores de Lima Sur.

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De acuerdo con el Comunicado N.° 05-2026-DRELM, las actividades educativas continuarán mediante la modalidad virtual, por lo que no se trata de una suspensión total del servicio educativo. Los estudiantes deberán seguir las indicaciones y horarios establecidos por sus respectivas instituciones.

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¿En qué distritos se suspenden las clases presenciales?

La disposición comprende únicamente a los colegios ubicados en las zonas afectadas de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores. Por ello, la medida no implica la suspensión general de las clases presenciales en todos los colegios de Lima Metropolitana.

La DRELM señaló que la decisión responde a un criterio preventivo, debido a las condiciones registradas en distintos puntos de Lima Sur y al riesgo que supone el desplazamiento de la comunidad educativa.

Las familias deberán permanecer atentas a las comunicaciones oficiales de sus colegios para conocer los horarios, plataformas y actividades que se desarrollarán durante la jornada virtual.

DRELM activa sistema de alerta por lluvias

La DRELM y las UGEL activaron sus mecanismos de alerta debido a las afectaciones ocasionadas por las precipitaciones. Durante una supervisión en Villa María del Triunfo, el director regional de Educación, Cornelio González Torres, informó que se habían identificado problemas con los sistemas de desagüe en diferentes sectores.

Hemos activado el sistema de alerta de la DREL y de todas las UGEL en este momento, porque las lloviznas están generando un problema”, señaló el funcionario.

González Torres también advirtió sobre el colapso de desagües en Villa María del Triunfo y sectores de San Juan de Miraflores, situación que viene afectando las inmediaciones de algunas instituciones educativas.

“Como vemos, aquí hay un desagüe, hay desagües colapsados en todo Villa María y la parte de San Juan de Miraflores”, sostuvo.

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¿Las clases continuarán de manera virtual?

Sí. La disposición establece que, durante este lunes 17 de agosto, los colegios ubicados en las zonas afectadas desarrollen sus actividades mediante educación virtual. Los estudiantes no deberán acudir presencialmente a sus centros educativos comprendidos en la medida.

La decisión busca garantizar la continuidad del servicio educativo sin exponer a los escolares y al personal educativo a los riesgos derivados de las lluvias y las dificultades para movilizarse por las zonas afectadas.

¿La suspensión continuará durante los próximos días?

Por el momento, la medida tiene vigencia únicamente durante este lunes 17 de agosto. La DRELM continuará evaluando las condiciones y monitoreando las zonas afectadas para determinar si resulta necesario adoptar nuevas disposiciones.

Cualquier modificación será comunicada a través de los canales oficiales de la autoridad educativa y de las respectivas instituciones.

Las familias de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores deberán revisar las comunicaciones de sus colegios antes de cualquier desplazamiento y mantenerse informadas ante posibles cambios en la modalidad de enseñanza.

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