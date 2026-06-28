Trabajadores CAS perderían gratificación y CTS: MEF advierte que sin pago gradual aprobado por el Congreso no recibirían el beneficio

Comisión de Presupuesto evaluará nueva propuesta para implementar ley de gratificación y CTS a trabajadores CAS. | Composición LR

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Los trabajadores del régimen CAS podrían quedarse sin gratificación y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), aprobadas por ley, si el Congreso no establece un mecanismo de implementación progresiva de estos beneficios, advirtió el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, señaló que el Ejecutivo no se opone al otorgamiento de estos beneficios laborales, pero sostuvo que su aplicación debe hacerse de manera gradual para garantizar el financiamiento.

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La Comisión de Presupuesto retiró del predictamen del crédito suplementario la disposición que planteaba esta implementación escalonada y anunció que presentará una nueva propuesta.

Trabajadores CAS: MEF insiste en implementación progresiva de gratificación y CTS

En declaraciones a RPP, el ministro Rodolfo Acuña explicó que el Ejecutivo espera conocer la contrapropuesta que planteará la Comisión de Presupuesto luego de retirar del predictamen el artículo referido a la aplicación gradual de la Ley 32563.

Según indicó, la justificación expuesta por el grupo de trabajo fue que se trata de una ley aprobada por el Congreso y que corresponde al Ejecutivo evaluarla y aplicarla.

El titular del MEF reiteró que el Gobierno no está en contra de que los trabajadores CAS accedan a la gratificación y la CTS. Sin embargo, afirmó que estos beneficios deben implementarse de manera progresiva para asegurar que existan los recursos necesarios para cumplir con la norma.

Rodolfo Acuña advierte riesgo de que trabajadores no reciban beneficios

El ministro advirtió en RPP que los trabajadores del régimen CAS podrían quedarse sin recibir la gratificación ni la CTS si el Congreso no aprueba una fórmula que permita implementar de manera progresiva los beneficios establecidos por ley.

Explicó que la aplicación inmediata de la norma generaría un impacto fiscal que el Estado no podría asumir en las condiciones actuales.

El titular del MEF sostuvo que, de no modificarse el mecanismo de implementación, los trabajadores podrían terminar sin acceder a estos beneficios debido a que la norma anterior ya fue derogada.

En ese sentido, insistió en que es necesario aprobar un esquema de progresividad para evitar que los servidores públicos resulten perjudicados y puedan recibir los derechos laborales reconocidos por el Congreso.

Comisión de Presupuesto evaluará nueva propuesta para destrabar la aplicación de la ley

El MEF estimó que otorgar de manera inmediata la gratificación y la CTS a todos los trabajadores CAS tendría un costo cercano a S/3.500 millones.

Según explicó Rodolfo Acuña, ese monto no puede ser cubierto con los recursos contemplados en el crédito suplementario, por lo que el Ejecutivo planteó un esquema de implementación escalonada.

Tras retirar la disposición sobre la gradualidad, la Comisión de Presupuesto informó que elaborará una nueva propuesta para definir la aplicación de los beneficios.

Su presidente, Alejandro Soto, señaló que el objetivo es construir una alternativa técnicamente viable, fiscalmente responsable y que atienda las demandas de los trabajadores sin comprometer la sostenibilidad de las cuentas públicas. El grupo de trabajo tiene previsto retomar el debate el martes 30 de junio para evaluar una nueva fórmula que permita destrabar la implementación de la ley.