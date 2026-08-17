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Lluvias en Lima: ¿Cuál es el pronóstico del clima para hoy, lunes 17 de agosto? Esto dice el Senamhi

La ocurrencia de precipitaciones y presencia de humedad preocupa a varios sectores de la capital. Conoce la proyección más reciente del organismo sobre las condiciones del tiempo para esta nueva jornada.

Lluvias en Lima
Lluvias en Lima | Foto: Andina / Difusión
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Tras las recientes lluvias que sorprendieron a cientos de limeños, surge la duda sobre el pronóstico del tiempo para esta nueva jornada. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que hoy, lunes 17 de agosto, Lima Metropolitana registrará condiciones de cielo cubierto entre cielo nublado durante las primeras horas del día.

Las temperaturas, sin embargo, varían de acuerdo a la ubicación dentro de la ciudad. En la zona este, se estima un registro máximo de 23 °C y mínimo de 18 °C, mientras que en el lado oeste y el Callao se prevé una máxima de 23 °C y una mínima de 20 °C.

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¿Continuarán las lluvias en la capital? Esto dice el Senamhi

Según el organismo, en ambas zonas de Lima se pronostica que el cielo varíe a nublado parcial hacia el mediodía. Asimismo, se espera la presencia de llovizna hacia la madrugada y por la noche, lo que podría generar una sensación de humedad y frescura en el ambiente.

Las condiciones climáticas mantienen la tendencia de nubosidad y ligeras precipitaciones en Lima. Ante ello, el ente recomendó a la ciudadanía tomar medidas preventivas ante la posible ocurrencia de lloviznas, especialmente en las primeras y últimas horas del día.

¿Por qué se presentan lluvias en Lima?

Los especialistas del Senamhi explicaron que este evento está asociado a la intensificación de los vientos del sur frente a la costa. Este escenario favorece el incremento de la humedad, generando mayor cobertura nubosa, así como la presencia de niebla o neblina, principalmente durante la noche, madrugada y por la mañana, especialmente en sectores próximos al litoral.

El organismo prevé lloviznas dispersas a lo largo de la zona costera desde La Libertad hasta Tacna, principalmente en Lima Metropolitana, hasta el 18 de agosto.

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