Ucayali tiene reservas de combustible para solo 3 días: ¿qué pasará con el abastecimiento en la región?

La limitada capacidad de almacenamiento deja a la región con poco margen para enfrentar interrupciones en el ingreso de combustibles. | Composición LR/IA

La limitada capacidad de almacenamiento deja a la región con poco margen para enfrentar interrupciones en el ingreso de combustibles. | Composición LR/IA

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Ucayali enfrenta una de las principales vulnerabilidades logísticas de su mercado de combustibles: las reservas disponibles en Pucallpa y otras zonas de la región alcanzan para apenas entre 1.5 y 3 días de consumo. El reducido margen se produce en un contexto de dificultades de abastecimiento y alza de precios que ha golpeado a transportistas y usuarios.

El problema no es necesariamente que la región se haya quedado sin combustible, sino que dispone de poco espacio para responder ante una interrupción en el ingreso de nuevos cargamentos. El Ministerio de Energía y Minas (Minem) reconoció que la baja capacidad de inventarios ha favorecido episodios de especulación y decidió declarar en emergencia las actividades de hidrocarburos vinculadas al abastecimiento en Ucayali por un periodo de hasta un año.

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La medida permitirá evaluar el uso temporal de tanques que actualmente tienen otros fines para almacenar hidrocarburos, principalmente diésel. El objetivo planteado es elevar la capacidad de inventario de la región hasta unos siete días de consumo.

¿Por qué Ucayali tiene tan poco margen de almacenamiento?

La situación de Ucayali está vinculada a su ubicación y a la forma en que recibe combustibles. La región depende del ingreso de productos provenientes de otras zonas del país, mientras que las rutas terrestres que conectan con Pucallpa pueden enfrentar bloqueos, accidentes, huaicos, deslizamientos o conflictos sociales.

Cuando el flujo de cisternas se interrumpe, una región con pocos días de inventario tiene menos capacidad para absorber el retraso. En la práctica, el problema no comienza cuando los grifos se quedan sin combustible, sino antes: cuando las reservas disminuyen y la reposición deja de producirse al ritmo habitual.

El propio Osinergmin ha advertido este año que la capacidad de almacenamiento limitada y el crecimiento de la demanda representan factores que pueden afectar la seguridad del abastecimiento. El regulador también viene monitoreando la autonomía de los combustibles y los niveles de inventario de los establecimientos.

Esto permite entender por qué una reserva de entre 1.5 y 3 días constituye un riesgo particularmente importante para Ucayali. No se trata de una comparación directa con la autonomía nacional, sino de la capacidad que tiene el mercado regional para resistir una contingencia en sus rutas de suministro.

¿Qué cambia con la declaratoria de emergencia?

La declaratoria abre la posibilidad de adoptar medidas excepcionales para ampliar temporalmente la capacidad de almacenamiento. Entre ellas se encuentra el uso de tanques destinados actualmente a otros usos para almacenar combustibles, principalmente diésel 2.

El objetivo es elevar el inventario disponible desde los niveles actuales hasta aproximadamente siete días. De concretarse, la región tendría un colchón mayor para enfrentar retrasos en el transporte y evitar que una interrupción logística termine trasladándose rápidamente a los consumidores.

Sin embargo, la declaratoria por sí sola no significa que los nuevos tanques ya estén operativos ni que el abastecimiento haya quedado resuelto. La efectividad de la medida dependerá de qué infraestructura pueda habilitarse, bajo qué condiciones técnicas y cuánto combustible adicional pueda almacenar.

Además, una mayor capacidad de almacenamiento no elimina la dependencia de las rutas de transporte. Lo que cambia es el margen disponible para enfrentar una interrupción mientras se restablece el flujo normal de combustible.

El problema también golpea a los precios

La escasez de inventarios tiene una segunda consecuencia: puede aumentar la presión sobre los precios. Cuando los operadores cuentan con poco combustible almacenado y existen dificultades para reponerlo, el riesgo de desabastecimiento puede generar comportamientos especulativos y trasladar mayores costos a los consumidores.

El Minem señaló precisamente que el reducido nivel de inventarios en Pucallpa y otras zonas de Ucayali había generado dificultades en el suministro y favorecido la especulación de precios.

Este factor adquiere mayor importancia en una región donde el transporte terrestre y fluvial tiene un peso significativo en la conexión entre localidades y en el traslado de mercancías. Un incremento sostenido del precio del combustible puede terminar incorporándose a los costos de transporte y, posteriormente, a los precios de otros bienes y servicios.

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¿Habrá combustible suficiente en los próximos días?

La declaratoria de emergencia debe interpretarse como una respuesta a una vulnerabilidad de abastecimiento y no necesariamente como la confirmación de que todos los grifos de Ucayali se encuentran sin combustible.

La información difundida por el Minem señala que el problema está en el reducido nivel de inventarios y en las dificultades para mantener un margen suficiente ante eventuales interrupciones.

Por ello, el principal desafío será aumentar las reservas antes de que ocurra una nueva interrupción logística. Si la capacidad regional llega a unos siete días, Ucayali tendría mayor margen para enfrentar retrasos en el ingreso de cisternas. Si no se concreta esa ampliación, la región continuará expuesta a que cualquier problema en las rutas de abastecimiento tenga un efecto rápido sobre el stock disponible y los precios.

El caso también evidencia un problema más amplio del mercado de combustibles: tener producto disponible a nivel nacional no garantiza que todas las regiones cuenten con el mismo nivel de seguridad de abastecimiento. Para Ucayali, la distancia de los centros de suministro y la limitada infraestructura de almacenamiento hacen que la continuidad del transporte sea determinante.