Afiliados de EsSalud que tengan el seguro regular o potestativo pueden inscribir a sus hijos adultos en el seguro social. | Foto: composición LR

Afiliados de EsSalud que tengan el seguro regular o potestativo pueden inscribir a sus hijos adultos en el seguro social. | Foto: composición LR

Los afiliados del Seguro Social de Salud (EsSalud) tienen el privilegio de incluir a sus hijos mayores de 18 años en la cobertura médica, siempre y cuando cumplan con una condición particular. De esta manera, la entidad solicita documentos que acrediten el estado del potencial beneficiario.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Esta modalidad forma parte de la estrategia de EsSalud para asegurar a diferentes familiares de los trabajadores inscritos en el Seguro Social, tal como sucede con los cónyuges, concubinos, hijos menores de edad e incluso gestantes de hijos extramatrimoniales. Para ello, el afiliado necesita verificar que su seguro esté vigente.

TE RECOMENDAMOS TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

¿Cómo asegurar a hijos adultos mayores de 18 años en EsSalud?

El proceso de inscripción depende del tipo de afiliación a EsSalud del trabajador. Si el padre está inscrito bajo el seguro potestativo (+Salud), debe presentar la copia del acta o partida de nacimiento y una declaración jurada que señale que cuenta con el dictamen médico de incapacidad emitido por la entidad adscrita al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

En el caso de los hijos mayores de edad de los afiliados al seguro regular (+Seguro) de EsSalud, se requiere una mayor cantidad de documentos, los cuales son

Formulario N°1010 (clic aquí), llenado y firmado por el titular del seguro y/o padre o madre del hijo mayor (no titular del seguro) o curador del hijo mayor incapacitado. Copia del dictamen de incapacidad otorgado por el Comité Médico de Evaluación y Calificación de la Red Asistencial de EsSalud correspondiente. Copia simple legible de la partida o acta de nacimiento del hijo mayor de edad incapacitado en forma total y permanente para el trabajo. Formato de declaración jurada debidamente llenado y firmado, en el que se indique que cuenta con dictamen médico de incapacidad emitido por EsSalud.

Sigue estos pasos para inscribir a hijos mayores de 18 años en EsSalud

Por un lado, el empleador del afiliado del seguro regular se encargará de la inscripción del hijo mayor de 18 años después de que haya recibido los cuatro documentos mencionados. De esta manera, la afiliación se realizará de manera automática, según señala la página oficial de EsSalud.

En el caso del seguro potestativo, el padre deberá acudir a las sedes de EsSalud o a un Centro de Mejor Atención al Ciudadano (MAC). Es indispensable presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) del afiliado y de su hijo mayor de 18 años, sin olvidar la declaración jurada de salud. Todos los documentos deberán ser completados por los solicitantes.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.