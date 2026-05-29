MEF calcula solo S/300 millones de espacio fiscal para negociación colectiva pese a pedidos sindicales. | Comex

MEF calcula solo S/300 millones de espacio fiscal para negociación colectiva pese a pedidos sindicales. | Comex

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó el Informe Final de Estado Situacional de la Administración Financiera del Sector Público, documento técnico que determina el espacio fiscal disponible para financiar los procesos de negociación colectiva en el Estado durante el próximo año. Según el informe, el monto disponible asciende a apenas S/300 millones, cifra que queda ampliamente por debajo de las demandas económicas planteadas por los sindicatos del sector público.

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El documento precisa que el "espacio fiscal" corresponde a los recursos adicionales que podrían incorporarse al presupuesto público para financiar aumentos, bonos u otros beneficios derivados de convenios colectivos que impliquen mayores gastos para el Tesoro Público.

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"El espacio fiscal se refiere a la asignación de recursos adicionales que se prevé incorporar en el presupuesto del sector público del año siguiente para viabilizar la atención de los proyectos de convenios colectivos cuya implementación implique mayores recursos al Tesoro Público", señala el informe.

MEF reconoce que demandas sindicales ascienden a S/327.000 millones

El propio informe del MEF confirma que las solicitudes económicas presentadas por los sindicatos estatales alcanzan los S/327.572,1 millones. De ese total, S/87.426,9 millones corresponden a negociaciones del nivel centralizado y S/240.145,2 millones al nivel descentralizado.

Además, el ministerio señala que existen 125.892 pedidos con incidencia económica registrados en los proyectos de convenio colectivo. La diferencia entre lo solicitado y el espacio fiscal disponible supera los S/327.000 millones.

El reporte fiscal también detalla que, en el nivel descentralizado, existen 1.865 solicitudes de convenio colectivo provenientes de 837 unidades ejecutoras, agrupadas en 300 pliegos presupuestarios y otros organismos públicos.

¿Cómo se distribuirán los S/300 millones?

El MEF estableció una distribución diferenciada del espacio fiscal según nivel de negociación y sectores priorizados. Del total de S/300 millones, el 58,7% será destinado al nivel centralizado, mientras que el resto se repartirá entre educación, salud y entidades descentralizadas.

La distribución oficial es la siguiente:

S/176,1 millones para el nivel centralizado, destinado a 400.019 trabajadores.

S/52,1 millones para el sector Educación, que comprende a 506.311 servidores públicos.

S/31,8 millones para el sector Salud, orientado a 173.199 trabajadores.

S/39,8 millones para negociación descentralizada por entidad pública.

En total, el nivel descentralizado concentra recursos para más de un millón de trabajadores del sector público, según el reporte del MEF.

MEF advierte que el espacio fiscal es "acotado"

El informe también dedica varias secciones a explicar las limitaciones fiscales del Estado y advierte que el país enfrenta un escenario de estrechez presupuestaria para asumir nuevos gastos permanentes.

El MEF sostiene que el déficit fiscal deberá reducirse progresivamente hasta llegar a 1% del PBI desde 2028, lo que obliga a contener el crecimiento del gasto público. Bajo ese contexto, el ministerio afirma que existe un "espacio fiscal acotado" para atender nuevas demandas salariales.

Asimismo, el documento advierte que el gasto en remuneraciones del sector público aumentó 25,4% entre 2023 y 2026, pasando de S/73.875 millones a S/92.626 millones.

El ministerio también atribuye el deterioro del espacio fiscal al incremento de leyes con impacto presupuestal aprobadas en los últimos años. Según el informe, entre 2021 y 2025 se promulgaron 248 normas con impacto fiscal adverso, muchas vinculadas a remuneraciones y pensiones.

Además, alerta que el gasto corriente ya representa el 74,3% del presupuesto no financiero del Estado en 2026, reduciendo el margen para inversión pública y nuevas obligaciones permanentes.