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Roberto Sánchez se distancia de Antauro Humala: "No vamos a fusilar a nadie, ¡por Dios!"

El candidato presidencial de Juntos por el Perú afirmó que respetan las ideas de Antauro Humala; sin embargo, señaló que no las comparten. Asimismo, aseguró que el etnocacerista no formará parte de un eventual gobierno.

Roberto Sánchez mostró discrepancias con declaraciones de Antauro Humala | Composición: LR.
Roberto Sánchez mostró discrepancias con declaraciones de Antauro Humala | Composición: LR.
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El candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, se distanció del líder etnocacerista Antauro Humala y de sus polémicas propuestas, entre ellas la de aplicar el fusilamiento a personas condenadas por corrupción, la guerra con Chile, entre otros.

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Durante una entrevista con RPP, Sánchez señaló que, si bien respeta las opiniones de Humala, no las comparte. Además, aseguró que, de llegar a Palacio de Gobierno, el exsentenciado por el caso Andahuaylazo no integrará su gestión ni ocupará ningún cargo público. "Él ha dicho por su propia boca que él no va a formar parte del gobierno de Juntos por el Perú. Él dice que es un nacionalista que apuesta y nos apoya a nosotros", expresó.

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"Nos reafirmamos en la defensa de la vida. Nosotros no le vamos a fusilar a nadie, por Dios. Hay muchas ideas. Son sus ideas, no son las nuestras", reafirmó.

Luego, Sánchez agregó: “Nosotros respetamos la vida, la cero discriminación. Tenemos cerradas nuestras fronteras, no tenemos causas pendientes con ningún país, somos internacionalistas; hay que mejorar más bien la comunicación y el comercio transfronterizo".

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Roberto Sánchez se refiere a Pedro Castillo

En otro momento de la entrevista, Sánchez fue consultado sobre el intento de golpe de Estado protagonizado por el expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022.

Al respecto, el congresista evocó las recientes declaraciones de Miguel Torres, electo senador y candidato a la primera vicepresidencia por Fuerza Popular, quien sostuvo que existió un complot contra Castillo. En esa línea, Sánchez afirmó que al exmandatario "decidieron sacarlo a la mala, ilegalmente, vacarlo y detenerlo sin mandato judicial".

Sin embargo, el periodista cuestionó esa postura y le preguntó si resulta justificable intentar disolver las instituciones del Estado cuando un presidente se siente amenazado. Frente a ello, Sánchez respondió que "el Poder Judicial ha señalado que eso (el mensaje a la Nación de Castillo) no ha sido un golpe de Estado".

“El Poder Judicial ha dicho que de repente llegue a conspiración; eso está en debate. ¿Y el pueblo qué siente? El pueblo siente que se reunieron para vacarlo como sea, que no respetaron el voto ciudadano y lo quiere hoy libre. Y la voz del pueblo es la voz de Dios", expresó.

En tanto, el periodista inquirió: "¿Usted intentaría hacer lo que hizo Pedro Castillo?". Ante la pregunta, Sánchez respondió: "El único camino posible es el respeto a la democracia que hay que restablecer porque hoy se ha perdido eliminando la cuestión de vacancia por incapacidad moral. Eso ha desequilibrado todo. Tenemos que recuperar nuestro tesón".

“Nosotros queremos, creemos en el consenso, la democracia y apostamos por un sano desarrollo económico que luche frontalmente”, acotó.

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