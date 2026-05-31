INEI: Población peruana crece hasta los 34 millones de habitantes mientras disminuye la población menor de 15 años, según Censo 2025

Envejecimiento poblacional aumenta en el Perú, con una edad promedio de 34,2 años en 2025. | Foto: La República

Envejecimiento poblacional aumenta en el Perú, con una edad promedio de 34,2 años en 2025. | Foto: La República

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Perú alcanzó una población de 34.157.732 habitantes, de acuerdo con los primeros resultados de los Censos Nacionales 2025 presentados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). La cifra consolida al país como el cuarto más poblado de América del Sur, detrás de Brasil, Colombia y Argentina.

Mientras la población total continúa creciendo, la proporción de niños y adolescentes menores de 15 años sigue disminuyendo, al mismo tiempo que aumenta la presencia de personas adultas mayores dentro de la población peruana.

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Censo 2025: Perú supera los 34 millones de habitantes

El INEI informó que la población nacional asciende a 34.157.732 habitantes, lo que representa un incremento cercano a 2,9 millones de personas respecto a los resultados obtenidos en 2017.

Asimismo, el país registró una tasa de crecimiento promedio anual de 1,11% durante el periodo evaluado. Según los datos presentados por la entidad estadística, las mujeres representan el 50,6% de la población total, mientras que los hombres constituyen el 49,4%.

Estas cifras forman parte de los primeros resultados oficiales de los Censos Nacionales 2025 difundidos por el organismo.

Envejecimiento poblacional aumenta en el Perú

Uno de los principales hallazgos del censo es el avance del proceso de envejecimiento de la población. La edad promedio de los peruanos pasó de 32 años en 2017 a 34,2 años en 2025, reflejando cambios progresivos en la composición etaria del país.

Además, la proporción de personas de 60 años a más se incrementó de 11,7% a 14,8% entre 2017 y 2025. El jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, afirmó que esta información será fundamental para la formulación de políticas públicas vinculadas a salud, educación, empleo, vivienda, protección social y sistemas de pensiones.

Disminuye la población menor de 15 años en el país

Los resultados censales muestran una reducción sostenida de la población menor de 15 años. Este grupo pasó de representar el 26,5% de la población nacional en 2017 a 22,7% en 2025, evidenciando una transformación en la estructura demográfica del Perú.

Como consecuencia de este cambio, el índice de envejecimiento se elevó de 44 a 65 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años, el nivel más alto registrado en el país.

Asimismo, el INEI señaló que Lima Metropolitana concentra 10,1 millones de habitantes, equivalentes al 29,7% de la población nacional, mientras que Piura, La Libertad y Arequipa figuran entre las jurisdicciones con mayor cantidad de población.

La entidad también informó que la información completa de los Censos Nacionales 2025 estará disponible mediante una plataforma digital interactiva para la consulta de indicadores demográficos y estadísticas por departamento.