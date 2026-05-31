HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Economía

INEI: Población peruana crece hasta los 34 millones de habitantes mientras disminuye la población menor de 15 años, según Censo 2025

Los primeros resultados de los Censos Nacionales 2025 muestran que Perú supera los 34 millones de habitantes, mientras avanza el envejecimiento poblacional y continúa reduciéndose la proporción de menores de 15 años.

Envejecimiento poblacional aumenta en el Perú, con una edad promedio de 34,2 años en 2025.
Envejecimiento poblacional aumenta en el Perú, con una edad promedio de 34,2 años en 2025. | Foto: La República
Escuchar
Resumen
Compartir

Perú alcanzó una población de 34.157.732 habitantes, de acuerdo con los primeros resultados de los Censos Nacionales 2025 presentados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). La cifra consolida al país como el cuarto más poblado de América del Sur, detrás de Brasil, Colombia y Argentina.

Únete a nuestro canal de política y economía

Mientras la población total continúa creciendo, la proporción de niños y adolescentes menores de 15 años sigue disminuyendo, al mismo tiempo que aumenta la presencia de personas adultas mayores dentro de la población peruana.

TE RECOMENDAMOS

QUE NO SE TE OLVIDE con CARLOS CORNEJO | PROGRAMA del 27/05/26 | La República - LR+

PUEDES VER: SBS: Financiera Efectiva recibe autorización para convertirse en el primer banco digital con presencia nacional ¿cómo se llamará?

lr.pe

Censo 2025: Perú supera los 34 millones de habitantes

El INEI informó que la población nacional asciende a 34.157.732 habitantes, lo que representa un incremento cercano a 2,9 millones de personas respecto a los resultados obtenidos en 2017.

Asimismo, el país registró una tasa de crecimiento promedio anual de 1,11% durante el periodo evaluado. Según los datos presentados por la entidad estadística, las mujeres representan el 50,6% de la población total, mientras que los hombres constituyen el 49,4%.

Estas cifras forman parte de los primeros resultados oficiales de los Censos Nacionales 2025 difundidos por el organismo.

PUEDES VER: SBS: conoce qué entidades del sistema financiero ofrecen las tasas más altas en depósitos a plazo fijo en 2026 ¿dónde conviene ahorrar?

lr.pe

Envejecimiento poblacional aumenta en el Perú

Uno de los principales hallazgos del censo es el avance del proceso de envejecimiento de la población. La edad promedio de los peruanos pasó de 32 años en 2017 a 34,2 años en 2025, reflejando cambios progresivos en la composición etaria del país.

Además, la proporción de personas de 60 años a más se incrementó de 11,7% a 14,8% entre 2017 y 2025. El jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, afirmó que esta información será fundamental para la formulación de políticas públicas vinculadas a salud, educación, empleo, vivienda, protección social y sistemas de pensiones.

Disminuye la población menor de 15 años en el país

Los resultados censales muestran una reducción sostenida de la población menor de 15 años. Este grupo pasó de representar el 26,5% de la población nacional en 2017 a 22,7% en 2025, evidenciando una transformación en la estructura demográfica del Perú.

Como consecuencia de este cambio, el índice de envejecimiento se elevó de 44 a 65 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años, el nivel más alto registrado en el país.

Asimismo, el INEI señaló que Lima Metropolitana concentra 10,1 millones de habitantes, equivalentes al 29,7% de la población nacional, mientras que Piura, La Libertad y Arequipa figuran entre las jurisdicciones con mayor cantidad de población.

La entidad también informó que la información completa de los Censos Nacionales 2025 estará disponible mediante una plataforma digital interactiva para la consulta de indicadores demográficos y estadísticas por departamento.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Censos 2025: Perú se consolida como el cuarto país más poblado de Sudamérica mientras acelera envejecimiento poblacional

Censos 2025: Perú se consolida como el cuarto país más poblado de Sudamérica mientras acelera envejecimiento poblacional

LEER MÁS
Lima Metropolitana lidera la población del país con más de 10 millones de habitantes: estas son las regiones más pobladas, según el último Censo

Lima Metropolitana lidera la población del país con más de 10 millones de habitantes: estas son las regiones más pobladas, según el último Censo

LEER MÁS
Resultados del Censo Nacional 2025: INEI revelará primeras cifras este viernes 29 de mayo

Resultados del Censo Nacional 2025: INEI revelará primeras cifras este viernes 29 de mayo

LEER MÁS
Retiro CTS 2026: ¿Hasta cuándo podré retirar el 100% de mi dinero? Fecha límite que deben conocer los trabajadores

Retiro CTS 2026: ¿Hasta cuándo podré retirar el 100% de mi dinero? Fecha límite que deben conocer los trabajadores

LEER MÁS
¿Cómo ver tu número de cuenta y saldo en el Banco de la Nación?

¿Cómo ver tu número de cuenta y saldo en el Banco de la Nación?

LEER MÁS
Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Precio del dólar hoy, domingo 31 de mayo de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, domingo 31 de mayo de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS
Precio del dólar hoy, sábado 30 de mayo de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, sábado 30 de mayo de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS
Petroperú: sindicato denuncia abandono financiero del Gobierno y alerta riesgo de paralización de refinerías

Petroperú: sindicato denuncia abandono financiero del Gobierno y alerta riesgo de paralización de refinerías

LEER MÁS
SBS: conoce qué entidades del sistema financiero ofrecen las tasas más altas en depósitos a plazo fijo en 2026 ¿dónde conviene ahorrar?

SBS: conoce qué entidades del sistema financiero ofrecen las tasas más altas en depósitos a plazo fijo en 2026 ¿dónde conviene ahorrar?

LEER MÁS
Trabajadores CAS logran mesa de diálogo con el MEF: ¿gratificaciones de julio se pagarán al 100%? Estos fueron los acuerdos

Trabajadores CAS logran mesa de diálogo con el MEF: ¿gratificaciones de julio se pagarán al 100%? Estos fueron los acuerdos

LEER MÁS
MEF calcula solo S/300 millones de espacio fiscal para negociación colectiva pese a pedidos sindicales

MEF calcula solo S/300 millones de espacio fiscal para negociación colectiva pese a pedidos sindicales

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Economía

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025