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Grecia busca voluntarios para cuidar gatos en una isla paradisíaca por un mes: alojamiento, desayuno y gastos incluidos

Las personas seleccionadas para el programa deben tener al menos 25 años y comprometerse con tareas diarias de alimentación y socialización de gatos.

Syroscats, organizador del programa, requiere aspirantes a partir de 25 años, con pasión por los felinos, para trabajar cinco horas al día en el cuidado de colonias de gatos en Grecia.
Syroscats, organizador del programa, requiere aspirantes a partir de 25 años, con pasión por los felinos, para trabajar cinco horas al día en el cuidado de colonias de gatos en Grecia. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN
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La isla griega de Syros captó la atención internacional tras lanzar una convocatoria para voluntarios dispuestos a cuidar gatos durante un mínimo de un mes. Esta propuesta, difundida por medios como Euronews, ofrece alojamiento gratuito a los seleccionados y resalta que la iniciativa no es una simple vacación, sino una experiencia de vida comunitaria ligada al bienestar animal en el mar Egeo.

Los organizadores del proyecto describen la oferta como una oportunidad ideal para quienes buscan un estilo de vida distinto en un auténtico entorno mediterráneo. La campaña despertó gran interés entre personas aficionadas a la fauna y viajeras curiosas, que perciben en este destino una opción adecuada para combinar el trabajo comunitario con una inmersión cultural singular.

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¿Qué requisitos piden para cuidar gatos en Grecia con alojamiento gratis?

La organización Syroscats, ubicada en la isla de Syros, busca voluntarios de 25 años a más y dispuestos a atender colonias felinas a cambio de hospedaje, desayuno y servicios básicos. Las personas seleccionadas deben comprometerse por un mínimo de un mes, con una jornada diaria de aproximadamente cinco horas durante cinco días a la semana. En este periodo, las labores abarcan desde la alimentación hasta la socialización de los animales.

"Nos alegra recibir a voluntarios, ya sean personas solas o parejas, que estén en forma, sean maduros, sanos e independientes", señaló la entidad sobre la postulación al programa. Aunque carecer de formación veterinaria no es un impedimento, los aspirantes deben demostrar gran pasión por los mininos, además de una excelente disposición hacia las tareas cotidianas del refugio.

Los aspirantes deben tener una excelente disposición hacia las tareas cotidianas del refugio. Foto: Syroscats

Los aspirantes deben tener una excelente disposición hacia las tareas cotidianas del refugio. Foto: Syroscats

Por último, el beneficio de la vivienda gratuita no exime a los participantes de ciertos pagos. Cada asistente debe financiar sus traslados y el sustento diario extra, aparte de gestionar de manera autónoma los visados o seguros médicos obligatorios según su nacionalidad de origen.

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¿Por qué Syros es el secreto mejor guardado de las Cícladas?

Syros resalta en el archipiélago de las Cícladas gracias a la arquitectura neoclásica de Ermoupoli, su ciudad principal. Este destino esquiva el turismo masivo y el ambiente festivo que define a otras zonas vecinas, por lo que ofrece una alternativa auténtica y diferenciada en el mar Egeo.

La plataforma IndexBox califica a este territorio como 'largely unspoilt' (en gran parte intacto), un elogio que refleja su atmósfera serena. Los visitantes disfrutan de cafeterías y restaurantes a los que acuden los lugareños, con tarifas mucho más accesibles que las registradas en los enclaves tradicionales de Grecia.

En materia de seguridad, la región destaca por ser un lugar pacífico para viajeros y residentes temporales. Aunque el idioma oficial es el griego, los habitantes locales se comunican con facilidad en inglés en los puntos turísticos, lo que facilita una estancia cómoda y sin contratiempos.

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