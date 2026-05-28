MTPE reconoció a 26 empresas que impulsan el empleo formal en el Perú

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El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) realizó la primera edición del Premio Nacional “Empresas Generadoras de Empleo”, iniciativa que reconoció a 26 compañías privadas por su aporte a la creación de empleo formal y su articulación con los Centros de Empleo a nivel nacional.

La ceremonia fue encabezada por el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández Cáceres, quien destacó que este reconocimiento busca fortalecer la relación entre el sector público y privado para promover mayores oportunidades laborales y fomentar la empleabilidad formal en el país.

Las empresas distinguidas pertenecen a sectores como infraestructura, agroexportación, telecomunicaciones, entretenimiento, retail, logística, seguridad, microfinanzas y servicios. Los criterios de evaluación incluyeron generación de empleo en planilla, inserción laboral formal, registro de vacantes en la plataforma Empleos Perú y participación en ferias laborales realizadas en distintas regiones del país.

Entre las compañías reconocidas figura China Railway Tunnel Group (CRTG), especializada en construcción de túneles e infraestructura, destacada por su aporte a la generación de empleo formal en la región Apurímac. Desde el inicio de sus operaciones en el Perú en 2016, la compañía ha generado más de cuatro mil puestos de trabajo vinculados al desarrollo de proyectos de infraestructura.

La distinción otorgada por el MTPE se produce en un contexto en el que distintos sectores vienen resaltando la importancia de promover inversiones capaces de traducirse en empleo formal, capacitación y desarrollo regional.

Según cifras oficiales del ministerio, durante 2025 más de 63 mil ciudadanos lograron insertarse en el mercado laboral mediante los servicios brindados por los 31 Centros de Empleo, la plataforma Empleos Perú y las ferias laborales itinerantes implementadas a nivel nacional.