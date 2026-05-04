Petroperú: Fenpetrol exige aval estatal pendiente para viabilizar financiamiento de US$2.000 millones y continuar con operaciones

La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (Fenpetrol) exhortó al gobierno de José María Balcázar a garantizar el aval estatal comprometido para Petroperú, con el fin de asegurar la compra de crudo y la continuidad de sus operaciones, especialmente en la Refinería de Talara. El mandatario había prometido que la medida se concretaría antes de este lunes 4 de mayo; sin embargo, hasta el momento no se ha emitido ningún decreto.

El pronunciamiento se produce tras la reciente designación de Edmundo Lizarzaburu como nuevo presidente del Directorio, en reemplazo de Roger Arévalo. Para el gremio, si bien el relevo en la alta dirección era una condición esperada, resulta insuficiente sin medidas concretas que atiendan la crítica situación financiera de la empresa, cuyas dos refinerías (Talara y Conchán) están en riesgo de paralizar. Junta General de Accionistas de Petroperú, conformada por los ministerios de Economía y Finanzas y de Energía y Minas

TE RECOMENDAMOS CRONOLOGÍA DEL ASESINATO EN COLCABAMBA Y ¿LÓPEZ ALIAGA INSISTE CON FRAUDE? | QUE NO SE TE OLVIDE

En esa línea, Fenpetrol remarcó que el respaldo financiero que permita a la petrolera acceder a líneas de crédito y retomar niveles adecuados de operación.

"Si bien es cierto que se ha procedido con el cambio del Directorio, como organizaciones sindicales que conformamos la Fenpetrol, exigimos que se cumpla también con garantizar el aval del Estado, a fin de que Petroperú pueda acceder a la compra de crudo y asegurar la continuidad de las operaciones de refinación en Talara”, indicaron.

Se tiene previsto una línea de financiamiento privado por aproximadamente US$2.000 millones, mecanismo que ayudará a fortalecer la liquidez de la compañía en el corto plazo. No obstante, el gremio advierte que sin una garantía estatal previa, el acceso a estos recursos podría encarecido.

Alta rotación erosiona confianza del mercado

El gremio cuestionó la alta rotación en el Directorio, la cual responde a decisiones de la Junta General de Accionistas de Petroperú —integrada por los ministerios de Economía y Finanzas y de Energía y Minas—, lo que evidencia una conducción inestable desde el propio Ejecutivo y termina fectando la confianza de inversionistas y proveedores.

En menos de siete meses, se han asomado en el directorio de Petroperú seis presidentes, una rotación que se intensificó a partir de la llegada de José Jerí a Palacio como presidente interino en octubre de 2025.

Pese a que Petroperú reportó una utilidad neta de US$133,2 millones en el primer trimestre de 2026, la empresa aún enfrenta restricciones de liquidez y mantiene un capital de trabajo negativo, lo que le ha impedido aprovechar plenamente la demanda de combustibles.

En este contexto, solicitaron postergar la eventual aprobación de un Decreto de Urgencia vinculado a la empresa para que sea evaluado por la próxima administración, dada la magnitud de sus implicancias.

Fenpetrol pide auditoría forense

Finalmente, Fenpetrol insistió en que se ejecute una auditoría forense que permita esclarecer decisiones financieras como la revisión de contratos, procesos de adquisición, ejecución de proyectos —como la modernización de la Refinería de Talara— y la evaluación de posibles conflictos de interés o prácticas indebidas en la toma de decisiones.

“La medida apunta a recuperar la confianza de inversionistas, proveedores y del propio Estado, en un momento en que Petroperú depende de respaldo fiscal y enfrenta presiones para mejorar su gobernanza corporativa”, señalaron.